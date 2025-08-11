¿Para qué cargos aplica la paridad de género establecida por el TCP a partir de las próximas elecciones?

Desde el TCP aclararon que la sentencia constitucional no aplica para la elección que está en curso, la cual tiene fijada su jornada de votación para este domingo 17 de agosto.

La reciente sentencia40/2025 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) establece que, desde las próximas elecciones generales, debe haber paridad de género en las candidaturas en los procesos electorales a escala nacional.

Pero, ¿para qué cargos aplica esta disposición? Según el reporte de la entidad estatal, son los binomios presidenciales deberán cumplir con el principio de paridad de género, es decir, la dupla deberá estar compuesta obligatoriamente por una mujer y un hombre para las candidaturas a la Presidencia y Vicepresidencia o viceversa.

La medida no se aplicará en la elección que se llevará a cabo este domingo 17 de agosto, segùn aclaró el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, quien señaló que se aplicará a partir de el 2030. “Aquí no se va a alterar en ningún momento el proceso electoral que se debe llevar adelante con normalidad”, matizó.

Por su parte, el decano del TCP, Yván Espada, complementó que la paridad ya es una norma en las listas para la Asamblea Legislativa; sin embargo, precisó que desde la próxima elección nacional será obligatorio que el binomio presidencial tenga composición paritaria.

Hurtado explicó que este nuevo criterio marca un cambio con relación a procesos anteriores, ya que hasta ahora la Constitución no obligaba a incluir a una mujer en los binomios presidenciales; sin embargo, la figura cambio tras el fallo que fue emitido a partir de una acción presentada por el diputado Israel Huaytari.

“A través de la presente sentencia constitucional, ha determinado que la paridad de género se aplique absolutamente en todos los cargos, incluyendo los candidatos a la presidencia y vicepresidencia a partir de las próximas elecciones”, resaltó la autoridad.