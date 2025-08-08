Político sufre un severo derrame cerebral en medio de una entrevista en vivo

Fuente: https://actualidad.rt.com

El ministro de Inversión Pública de Serbia, Darko Glisic, sufrió un este martes un accidente cerebrovascular severo en medio de una entrevista en el canal de televisión local TV Pink, según informan los medios serbios.

En un video compartido en redes sociales se puede ver cómo el político comienza a presentar dificultades para mantener la conversación con los periodistas, mientras parte de su rostro se ve decaído. Los entrevistadores inmediatamente le preguntaron si se encontraba bien, pero Glisic fue incapaz de responder verbalmente y les pidió un momento para recuperarse.