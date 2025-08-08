Político sufre un severo derrame cerebral en medio de una entrevista en vivo

Fuente: https://actualidad.rt.com
El ministro de Inversión Pública de Serbia, Darko Glisic, sufrió un este martes un accidente cerebrovascular severo en medio de una entrevista en el canal de televisión local TV Pink, según informan los medios serbios.
En un video compartido en redes sociales se puede ver cómo el político comienza a presentar dificultades para mantener la conversación con los periodistas, mientras parte de su rostro se ve decaído. Los entrevistadores inmediatamente le preguntaron si se encontraba bien, pero Glisic fue incapaz de responder verbalmente y les pidió un momento para recuperarse.
Posteriormente, fue trasladado a un centro de salud, en el que se determinó que había sufrido un fuerte derrame cerebral. Según los reportes oficiales, Glisic tuvo que ser intervenido de urgencia en una compleja operación que se extendió más de lo previsto debido a su estado crítico, derivado de una combinación entre un trombo y una hemorragia.
Aunque la intervención se realizó rápidamente, el estado del político sigue siendo grave. De acuerdo con la prensa local, Glisic es el colaborador más cercano del presidente serbio, Aleksandar Vucic, quien ha estado presente en el hospital desde el primer momento.