Por elecciones generales, Segip amplía horarios de atención desde el miércoles

Desde la entidad estatal reportaron que el horario de atención será desde las 7:30 de la mañana hasta las 18:30. El único documento válido para votar es la cédula de identidad en formato físico, indicaron desde el TSE.

Fuente: Unitel

Con miras a las elecciones generales del próximo domingo, el Servicio General de Identificación Personal (Segip) anunció la ampliación de sus horarios de atención a nivel nacional desde este miércoles.

La atención se extenderá desde las 07:30 hasta las 18:30, durante tres días consecutivos, con el objetivo de facilitar el acceso al documento indispensable para votar: la cédula de identidad en formato físico y original.

“A nivel nacional, miércoles, jueves y viernes se extiende el horario, desde las 7:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde, ampliamos el horario de atención, esto por las elecciones generales que se están avecinando el próximo domingo”, sostuvo el responsable de comunicación del Segip, Ramiro Oliden.

Según el reglamento de las elecciones generales difundido por el Tribunal Supremo Electoral (TSE), el único documento válido para sufragar será la cédula de identidad original y física, misma que se debe exhibir al momento de votar para acreditar la identidad.

Ante posibles extravíos o pérdidas del documento, Oliden precisó que el mismo domingo 17 de agosto –día de la elección- van a estar funcionando en cuatro departamentos cabinas de Emisión Documental Automatizada (EDA), con la que se podrá sacar un duplicado de la cédula de identidad.