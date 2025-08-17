Registran una explosión cerca al recinto electoral donde debe votar Andrónico Rodríguez

Cochabamba. La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, indicó que personal policial se desplazó al recinto electoral para comenzar las investigaciones

Fuente: Unitel

Reportan una explosión de un artefacto cerca del recinto electoral donde el candidato presidencial por Alianza Popular, Andrónico Rodríguez debe emitir su voto. El postulante tiene programado acudir a sufragar al municipio de Entre Ríos en Cochabamba.

La viceministra de Seguridad Ciudadana, Carola Arraya, fue quien confirmó la información a tiempo de asegurar que se desplazó personal policial para comenzar las investigaciones y conocer quién provocó la explosión y de qué artefacto se trataba.

[Foto: Iván Najaya- UNITEL] / Personal policial investiga el hecho y es acompañado por las personas que estaban en el lugar

A su vez, el ministro de Gobierno, Roberto Ríos, aseguró que por el hecho no se reportan personas heridas.

En los alrededores, poco después de las 10:30 se observó peritos de la Policía desplazados para las investigaciones.

Se aguardaba un pronunciamiento del frente de Andrónico Rodríguez sobre a qué hora emitirá su voto y si tomará algún recaudo especial.