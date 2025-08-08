Resultados preliminares y oficiales: ¿Cuándo se conocerán estos datos de la votación?

El vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, se refirió a la hora estimada de la presentación de datos preliminares el día de la votación, programada para el 17 de agosto.

Fuente: Unitel

A nueve días de las elecciones, el vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe, explicó cómo funcionará el Sistema de Transmisión de Resultados Preliminares Electorales (Sirepre) con el que se dará a conocer los primeros datos del conteo de votos el día de las elecciones generales.

La autoridad remarcó que el Sirepre es un pronóstico preliminar que se espera mostrar alrededor de las 21:00, el mismo día del sufragio, el 17 de agosto, “en un orden de al menos un 80%”.

Imagen referencial

Sin embargo, Tahuichi advirtió que si los resultados fueran muy ajustados, “en una opinión muy personal”, se podría decidir no mostrarlos para evitar interpretaciones erróneas.

“Hay que recordar que el cómputo oficial es lo valedero, lo oficial”, enfatizó.

La semana pasada, el vocal Gustavo Ávila anunció que si la brecha entre el primer y segundo candidato es corta, el Sirepre publicará un mensaje con el cual se alertará que es necesario esperar el conteo legal.

Precisamente, el cómputo oficial, que es el que tiene validez, comenzará a las 18:00 del mismo domingo, cuando se instale la Sala Plena en todos los Tribunales Electorales Departamentales (TED) y en el TSE.

Las oficinas electorales regionales contarán los votos departamentales, mientras que el TSE realizará el recuento de la votación en el exterior.

En cuanto a los resultados oficiales de las elecciones, el vocal indicó que la ley establece que deben darse a conocer en un plazo de siete días. Sin embargo, históricamente se han dado a conocer más del 90% en 72 horas, y se espera que esta vez se mantenga esa celeridad.

Quispe destacó que es importante esperar los resultados oficiales para tener una visión clara del veredicto electoral. “El cómputo oficial es el que vale y es el que dará la certeza de los resultados”, concluyó.