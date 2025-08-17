Rodrigo Paz da la sorpresa en las elecciones y desata una ola de memes en redes sociales

El candidato sorprendió al imponerse en primera vuelta y ahora disputará el balotaje con Tuto Quiroga, mientras las redes reaccionaron con ingenio y humor.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En una jornada electoral marcada por la expectativa ciudadana, el candidato del Partido Demócrata Cristiano, (PDC) Rodrigo Paz Pereira se alzó con la victoria en las elecciones nacionales de Bolivia, aunque no alcanzó la mayoría absoluta y deberá definir la presidencia en segunda vuelta frente al candidato de Libre 21, Jorge “Tuto” Quiroga.

La irrupción de Paz en el primer lugar sorprendió tanto a analistas como a la ciudadanía, al romper los pronósticos previos que no lo ubicaban como favorito en la contienda.

El resultado desató una ola de comentarios en redes sociales, donde los internautas reaccionaron con sorpresa y humor, generando una lluvia de memes que se viralizó en cuestión de horas.