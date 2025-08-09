Se podrá votar con cédula caduca hasta un año, embarazadas y adultos mayores tendrán preferencia

Los jurados de cada mesa serán los encargados de asistir a cualquier votante que presente alguna dificultad.

Fuente: Visión 360

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) informó que en las elecciones del próximo domingo podrán votar aquellas personas cuya cédula de identidad vencida no exceda de un año; las mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y las que sufran algún tipo de discapacidad tendrán prioridad.

La decisión fue tomada este sábado durante una sala plena, según informó el vocal Gustavo Ávila.

“Hemos determinado que puede tener hasta un año de vencimiento; sin embargo, hemos hecho las gestiones con el Segip para que, hasta el sábado atiendan a los ciudadanos que hayan extraviado el carnet de identidad y puedan tramitar uno nuevo”, afirmó Ávila, en una entrevista con El Deber Radio.

El TSE aclaró que la cédula de identidad es el único documento válido para votar. Por otro lado, se activará el voto asistido, que está dirigido a las personas que tienen un grado de discapacidad, mujeres embarazadas y ancianos.

En este caso, el jurado electoral acompaña a la persona al recinto de votación para certificar la decisión que tomó. A las personas no videntes se les entregará una cercha donde está escrita con braille los nombres de los candidatos y el jurado electoral, teniendo en cuenta esa característica de transparencia e imparcialidad, ayudará, en este procedimiento, en la toma de decisión.

«El jurado electoral se convierte en la máxima autoridad. Ellos deciden cuándo se anula un voto, cuándo un voto es válido, cuándo es blanco. También deciden llevar adelante el escrutinio y el conteo de votos, ellos van a certificar el resultado en cada mesa de votación”, declaró.

Como parte de esa política de transparencia del proceso electoral, el 17 de agosto los jurados de las mesas entregarán a los delegados de las organizaciones políticas la lista de las personas habilitadas para que realicen el control de quienes sufragan.

Ante el caso de que una persona no se encuentre en su lugar de residencias el día de las elecciones, Ávila indicó que podrá tramitar su certificado de impedimento de sufragio en los 30 días posteriores.