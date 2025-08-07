“Si Bolivia está tan bien como él dice, ¿por qué no es candidato?”: Tuto sobre el discurso de Arce

“Si Bolivia está tan bien como él dice, ¿por qué no es candidato?”: Tuto sobre el discurso de ArceCategorías Política, VideosEtiquetas , Elecciones Generales 2025 07/08/2025 El candidato a la Presidencia por Alianza Libre nuevamente cuestionó al presidente Arce a quien calificó de vivir “extraviado”. [Foto: RRSS Tuto Quiroga] / Jorge Tuto Quiroga, candidato a la PresidenciaFuente: Unitel Jorge Tuto Quiroga, candidato presidencial de la alianza Libertad y Democracia (Libre) volvió a cuestionar el discurso que brindó el presidente Luis Arce en el marco de los actos conmemorativos por el Bicentenario de Bolivia. eju.tv <br /> <br /> Arce “vive en el país de las maravillas, está desubicado. La pregunta es muy sencilla, si Bolivia está tan bien como dijo ayer (miércoles), ¿por qué no candidateó?, porque el pueblo lo repudia y lo rechaza”, manifestó Quiroga. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “Él podía haber dicho, muy corto, hace 20 años llegamos con Evo presidente y Arce (como) ministro, llegamos juntos, saqueamos Bolivia, disculpen, me voy”, declaró en alusión al mensaje que brindó el mandatario en ocasión del Bicentenario de la independencia de Bolivia. Para el candidato de Libre, durante los actos que se realizaron en la capital del país, Sucre, la gente pudo ver a tres de los gobernantes que “aprobaron los créditos” y que “generaron la inflación”. “Lo único que sirvió fue para que la gente mire quién estaba en la testera, el triunvirato que ha gobernado cinco años, los tres han aprobado todas las leyes de presupuesto para la gastadera, la robadera, para dejarnos sin dólares, sin diésel y gasolina”, señaló. Quiroga se refirió de esa manera al presidente Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, este último compite en los comicios por Alianza Popular. CONTINÚA SU CAMPAÑA En el marco de su agenda de campaña electoral, Alianza Libre participó de una caminata en la ciudad de La Paz la mañana de este jueves 7 de agosto acompañando de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, además de los candidatos uninominales y plurinominales.