“Si Bolivia está tan bien como él dice, ¿por qué no es candidato?”: Tuto sobre el discurso de Arce

“Lo único que sirvió fue para que la gente mire quién estaba en la testera, el triunvirato que ha gobernado cinco años, los tres han aprobado todas las leyes de presupuesto para la gastadera, la robadera, para dejarnos sin dólares, sin diésel y gasolina”, señaló.

Quiroga se refirió de esa manera al presidente Arce, al vicepresidente David Choquehuanca y al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, este último compite en los comicios por Alianza Popular.

CONTINÚA SU CAMPAÑA

En el marco de su agenda de campaña electoral, Alianza Libre participó de una caminata en la ciudad de La Paz la mañana de este jueves 7 de agosto acompañando de sus candidatos a la presidencia y vicepresidencia, además de los candidatos uninominales y plurinominales.