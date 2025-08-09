The Strongest le gana en el final a Nacional Potosí y alcanza provisionalmente el liderato

El Tigre apeló a su tradicional garra, sus jugadores se olvidaron de los problemas institucionales y alcanzaron un brillante triunfo en la Villa Imperial.

Fuente: Visión 360

The Strongest le ganó este sábado a Nacional Potosí (0-2) en el estadio Víctor Agustín Ugarte de la Villa Imperial y alcanzó provisionalmente el liderato de la Liga de la División Profesional del fútbol boliviano.

Cuando el encuentro, que se jugó en la tarde-noche de este sábado, parecía encaminado a una igualdad, apareció la tradicional garra del Tigre y en cuatro minutos marcó sus dos goles, cuando ya se jugaba el tiempo de descuento.

El aurinegro sumó 40 puntos, supera con tres a Always Ready (37), que este domingo visita a Blooming en Montero.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Nacional, por su parte, no sale de la parte baja y sigue en el puesto 12 de la tabla con 17 unidades.

El local había hecho mejor las cosas en la segunda parte, generó las opciones más claras de gol, pero no fue suficiente para conseguir un mejor resultado.

El Tigre apareció en el final, pues, como ya se anotó, en buena parte del complemento, tuvo que aguantar las llegadas de Nacional, que no supo aprovechar las chances que tuvo para marcar.

Entre sus varias aproximaciones, tuvo dos claras. La primera con un cabezazo de Willan Álvarez (49 minutos), que se fue a unos centímetros de unos de los palos, y después (71′), con un remate de Óscar Baldomar. Le pegó bien el defensor, pero la pelota pasó unos centímetros por arriba del travesaño.

El Tigre, que se había limitado a rematar de media y larga distancia, en su primera jugada colectiva conquistó su primer gol. Gabriel Sotomayor, quien tenía unos minutos en el campo, habilitó a Andrés Chávez, quien hizo su debut en el Tigre. El argentino se sacó la marca del golero Pedro Galindo, mandó el centro atrás y Jaime Arrascaita, a unos metros del arco, la mandó a guardar.

Un error en salida de la defensa de Nacional derivó en el segundo gol. El juvenil Santiago Melgar le quitó la pelota a Eduardo Demiquel, quedó solo y definió a un costado a la salida de Galindo.

Primera parte

En el primer tiempo, el Tigre fue el que más se aproximó, aunque no tuvieron el riesgo necesario para terminar en las redes. Algo similar pasó con el cuadro local, que fue el que tuvo más el control de la pelota.

El primer acercamiento con cierto riesgo del aurinegro fue un remate de Joel Amoroso, desde el sector derecho (11 minutos), que Galindo tapó sin dificultades.

Unos minutos después —a los 20— volvió a inquietar el visitante después de un centro de Amoroso, que Juan Godoy cabeceó débil y al piso, y otra vez el golero del local controló sin sobresaltos.

La última del Tigre en los primeros 45 minutos tuvo, cuando no, como protagonista a Amoroso, quien remató a un costado, aunque no tenía el mejor perfil. Lo mejor de la jugada fue la proyección del argentino por la banda izquierda.

El local, en esa primera parte, hizo poco en ofensiva. Sus jugadores remataron en infinidad de ocasiones, pero solo dos llegaron a las manos de Banegas.

El partido estaba para cualquiera, pero el Tigre aprovechó mejor sus oportunidades de gol.

Los jugadores se olvidaron de los problemas institucionales, se dedicaron a jugar y, por ahora, son los únicos líderes.