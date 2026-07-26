Paz resalta las acciones de su gobierno para mejorar las condiciones en diferentes regiones del país

Las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas que le recomendamos leer.

El presidente Rodrigo Paz y el ministro de Defensa, Ernesto Justiniano, en un acto con las FFAA. Foto. Min. Defensa

eju.tv

Presidente Paz repasa acciones de su gobierno y anuncia inversiones por $us 300 millones. Bloquear y apedrear espanta las inversiones en El Alto, reflexiona el presidente Paz. Proyectan un “candado” legislativo contra futuras nacionalizaciones mediante la Ley de Inversiones. eju.tv le recomienda leer las 10 COSAS más relevantes de las últimas horas:

Presidente Paz repasa acciones de su gobierno y anuncia inversiones por $us 300 millones

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presidente Rodrigo Paz destacó este sábado las acciones ejecutadas por su gobierno “en solo unos días” en Tarija, los Yungas y El Alto, y anunció inversiones por $us 300 millones para la carretera Santa Bárbara – Caranavi, la integración eléctrica en la Amazonía y la modernización de la Policía Boliviana. “Cuando el objetivo central es servir al país y no a intereses políticos, los resultados se hacen sentir en cada rincón de Bolivia”, escribió el mandatario en su cuenta de X. Paz recordó que el miércoles se trasladó a Tarija para coordinar con autoridades departamentales las acciones de respuesta frente a los incendios forestales y reforzar el control en las zonas donde estos eventos son recurrentes. Un día después, el Gobierno confirmó que el fuego fue controlado en su totalidad.

https://eju.tv/2026/07/presidente-paz-repasa-acciones-de-su-gobierno-y-anuncia-inversiones-por-us-300-millones/

Bloquear y apedrear espanta las inversiones en El Alto, reflexiona el presidente Paz

Acciones como el bloqueo de caminos que sufrió Bolivia durante 53 días o apedrear instalaciones públicas o privadas sólo espantan las inversiones de la ciudad de El Alto, ahora hay que atraerlas con las nuevas leyes de hidrocarburos, de inversiones, de minería y con buenos dirigentes, alertó y reflexionó a un auditorio de vecinos alteños, el presidente constitucional Rodrigo Paz en un acto realizado en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto. “Si bloqueamos no hay comercio, no hay pollo ¿es así o no? díganme ustedes. La protesta es un derecho, pero el bloqueo no nos ha traído soluciones, nos ha traído hambre, pobreza y nos ha traído muerte, muchos hermanos se han muerto en ambulancias, ni siquiera por agresión, porque yo le dije a la Policía y a las Fuerzas Armadas, nada de agresión”, dijo.

https://eju.tv/2026/07/bloquear-y-apedrear-espanta-las-inversiones-en-el-alto-reflexiona-el-presidente-paz/

CIDOB denuncia que Gobierno incumple acuerdos y amenaza con movilizaciones por reforma minera

La Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) denunció este sábado que el Gobierno incumplió un acuerdo suscrito en abril para instalar mesas de diálogo sobre reformas en materia minera, hidrocarburífera y territorial, y advirtió que iniciará movilizaciones nacionales y acciones legales si en un plazo de 15 días no se abre un proceso de negociación. La organización afirmó que el Ejecutivo pretende impulsar cambios normativos que afectan a sus territorios sin garantizar su participación ni el derecho a la consulta previa. La CIDOB recordó que el Gobierno se comprometió a instalar mesas técnicas con la organización y sus 15 regionales, abordar de forma prioritaria la reforma minera, hidrocarburífera y de tierras, y mantener un diálogo permanente con los pueblos indígenas.

https://eju.tv/2026/07/cidob-denuncia-que-gobierno-incumple-acuerdos-y-amenaza-con-movilizaciones-por-reforma-minera/

“Necesito que se suban al carro del 50-50 y respalden nuestra propuesta”: Velasco es aplaudido en Yapacaní

El gobernador de Santa Cruz, Juan Pablo Velasco, llegó este sábado al municipio de Yapacaní para anunciar el reinicio de la construcción del proyecto carretero Faja Norte. Durante el acto, la autoridad convocó a la población y a las autoridades municipales a respaldar la propuesta del 50-50, impulsada por la Gobernación como una alternativa para fortalecer los ingresos de las regiones. “Esta obra empezará en las próximas dos a tres semanas, una vez que tengamos la no objeción. Esta obra se concluirá antes de un año. Son 61 kilómetros, de los cuales restan por ejecutar 48”, afirmó Velasco. Destacó que la propuesta del 50/50 será abordada el próximo 5 de agosto en la ciudad de Sucre, durante una reunión que congregará al presidente del Estado y a los nueve gobernadores del país.

https://eju.tv/2026/07/necesito-que-se-suban-al-carro-del-50-50-y-respalden-nuestra-propuesta-velasco-es-aplaudido-en-yapacani/

Proyectan un “candado” legislativo contra futuras nacionalizaciones mediante la Ley de Inversiones

El ministro de Economía, Gabriel Espinoza, reveló las principales características del proyecto de Ley de Inversiones, entre las cuales se encuentra establecer un “candado” de dos tercios del Legislativo para decidir futuras nacionalizaciones o expropiaciones en el país. Espinoza señaló que este primer pilar de la Ley de Inversiones restringirá la capacidad del Estado para llevar adelante nacionalizaciones o confiscaciones, porque requerirán decisión previa de la Asamblea. “Eso es un candado brutal porque ahora un tipo, salvo que tenga dos tercios en la Asamblea ganados y esa Asamblea sea absolutamente obtusa de asumir un costo en el presente de la nacionalización, cosa que ningún político quiere hacer. A los políticos, les encanta asumir los beneficios y postergar los costos”, manifestó.

https://eju.tv/2026/07/proyectan-un-candado-legislativo-contra-futuras-nacionalizaciones-mediante-la-ley-de-inversiones/

Readecuan proyecto vial Cochabamba-La Paz para incorporar un nuevo acceso por La Cumbre

El proyecto vial que conecta Cochabamba con La Paz es readecuado para incorporar un nuevo ingreso por La Cumbre, adicional al tramo previsto por Río Abajo, informó este sábado el presidente Rodrigo Paz durante un acto de entrega de un enlosetado en el Distrito 8 de El Alto. El jefe de Estado explicó que la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) trabaja en la actualización del estudio del proyecto, que busca fortalecer la conexión entre ambos departamentos mediante nuevas alternativas de ingreso hacia La Paz. Paz sostuvo que contar con más conexiones carreteras permitirá mejorar el abastecimiento, el comercio y la distribución de productos hacia La Paz, y recordó que durante los bloqueos se evidenció la necesidad de ampliar las alternativas de transporte.

https://eju.tv/2026/07/readecuan-proyecto-vial-cochabamba-la-paz-para-incorporar-un-nuevo-acceso-por-la-cumbre/

Defensa Civil reporta dos incendios forestales activos y 1.611 focos de calor en Bolivia

Dos incendios forestales activos, uno en Chuquisaca y otro en Tarija, además de 1.611 focos de calor afectan a Bolivia, según informó este sábado el viceministro de Defensa Civil, Roberto Rivero. “Hay un incendio reactivado en Tarija y otro en Chuquisaca, trabaja gente y se coordina con autoridades, todo el Estado está presente en esta lucha”, dijo el viceministro en contacto con radio El Deber. De acuerdo con la autoridad, al parecer, estos incendios fueron provocados por la mano del hombre, por lo que se coordina acciones con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT), además, recordó, que en la Asamblea se analizan normas para endurecer las sanciones contra estas personas. Rivero señaló que las autoridades de los tres niveles de gobierno trabajan de forma coordinada.

https://eju.tv/2026/07/defensa-civil-reporta-dos-incendios-forestales-activos-y-1-611-focos-de-calor-en-bolivia/

Reportan cincuenta focos de calor activos en tres provincias del Beni

La época seca en el departamento del Beni comienza a reflejar sus primeros efectos con la proliferación de focos de calor. El director del Centro de Operaciones de Emergencia Departamental (COED), José Esteban Calderón, informó que, de acuerdo con el último reporte del programa CINVE, se contabilizan 50 focos de calor activos distribuidos en distintos puntos del territorio beniano. Calderón explicó que, si bien la mayoría de los puntos detectados corresponden a quemas dispersas de pastizales, la situación se agudiza debido al factor climático imperante en la región. Estos focos de calor impactan sobre todo en el municipio de Exaltación y las provincias Marbán y Mamoré. Los frentes fríos acompañados de fuertes vientos del sur actúan como un elemento dinamizador que aviva las llamas.

https://eju.tv/2026/07/reportan-cincuenta-focos-de-calor-activos-en-tres-provincias-del-beni/

Presidente Paz destaca el valor de la unidad familiar en la vida militar durante entrega de multifamiliar construido por COFADENA

En el acto de entrega del proyecto ‘Construcción Multifamiliar – COMANEJTO La Paz’, ejecutado por la Corporación de las Fuerzas Armadas para el Desarrollo Nacional (Cofadena), el presidente del Estado, Rodrigo Paz, destacó la importancia de fortalecer las condiciones de vida del personal militar y preservar la unidad familiar como un elemento fundamental para el servicio a la patria. Durante su intervención, el mandatario recordó los vínculos de su familia con las Fuerzas Armadas y relató que su padre, el expresidente Jaime Paz Zamora, nació en un cuartel de la Séptima División del Ejército, en Cochabamba, cuando su abuelo, Néstor Paz Galarza, cumplía funciones militares en esa unidad. Asimismo, recordó que otros miembros de su familia nacieron en distintos destinos militares del país.

https://eju.tv/2026/07/presidente-paz-destaca-el-valor-de-la-unidad-familiar-en-la-vida-militar-durante-entrega-de-multifamiliar-construido-por-cofadena/#google_vignette

Documento oficial confirma 189,5 kg de oro en 4 maletas; Felcc niega extravío de 22 kg

En medio de las versiones que circulan sobre un supuesto faltante de 22 kilos de oro tras el operativo que permitió retener cuatro maletas en el aeropuerto internacional de Viru Viru, documentos oficiales conocidos este sábado establecen que el cargamento estaba compuesto por 77 lingotes, con un peso aproximado de 189,5 kilogramos. El acta de desprecintado y apertura de las cuatro maletas, levantada el 22 de julio por el Ministerio Público en presencia del fiscal Gómer Padilla y de autoridades de la Fiscalía de Santa Cruz y la Policía Boliviana, señala que el peso total de las barras de oro era de aproximadamente 189,5 kilos, tomando en cuenta las variaciones registradas por la balanza. Este dato coincide con la documentación presentada ante la Aduana Nacional por la empresa Emporio Dorado.

https://eju.tv/2026/07/documento-oficial-confirma-1895-kg-de-oro-en-4-maletas-felcc-niega-extravio-de-22-kg/

Gobierno abre proceso disciplinario contra policías que saludaron a Evo en un control

El Ministerio de Gobierno informó este sábado que inició un proceso disciplinario contra dos efectivos policiales que fueron grabados mientras saludaban y conversaban con el expresidente Evo Morales en un puesto de control de UMOPAR Castillo, en el municipio de Chimoré, Cochabamba. De acuerdo con un comunicado, el hecho ocurrió el viernes 24 de julio. Tras la difusión del video, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (FELCN) solicitó informes a los uniformados que prestaban servicio en ese punto de control y evaluó la documentación junto con el material audiovisual. Como resultado de esa revisión, la institución determinó abrir una investigación por presuntas faltas disciplinarias graves. Los efectivos involucrados fueron replegados a la Dirección General de la FELCN.

https://eju.tv/2026/07/gobierno-abre-proceso-disciplinario-contra-policias-que-saludaron-a-evo-en-un-control/