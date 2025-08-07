TSE fija hasta el miércoles 13 de agosto el plazo para impugnaciones por inhabilitación

Desde el TSE indicaron además que el próximo 16 de agosto se publicará la lista oficial de candidatos habilitados. Esa será la nómina definitiva que se presentará al electorado, con miras a la jornada electoral prevista para el domingo 17 de agosto.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, informó este jueves que el Órgano Electoral estableció como plazo final el miércoles 13 de agosto para la presentación de impugnaciones y demandas de inhabilitación contra candidaturas registradas, para las elecciones generales del domingo 17 de agosto.

“Actualmente, hay alrededor de mil candidaturas que aún deben ser habilitadas por sus respectivas organizaciones políticas”, precisó el vocal, quien también indicó que este periodo excepcional, que contempla la habilitación y sustitución de candidatos, es una etapa clave en el calendario electoral.

Desde el TSE indicaron además que el próximo 16 de agosto se publicará la lista oficial de candidatos habilitados. Esa será la nómina definitiva que se presentará al electorado, con miras a la jornada electoral prevista para el domingo 17 de agosto.

“El 16 sabremos con certeza quiénes están habilitados y por quiénes vamos a votar”, remarcó Tahuichi.