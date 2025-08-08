Tuto y Samuel proyectan segunda vuelta que definirá el futuro de Bolivia

Doria Medina mantiene una intención de voto del 23,64%, apenas un 0,38% menos que en junio, mientras que Quiroga registra un crecimiento sostenido que lo sitúa en 24,45% con un aumento de 2,38 puntos porcentuales en el mismo período.

La más reciente encuesta nacional sobre intención de voto, elaborada por Spie SRL y presentada por El Deber, revela un escenario electoral cada vez más competitivo entre los candidatos Samuel Doria Medina (Unidad) y Jorge Tuto Quiroga (Libre). Ambos se perfilan como los principales aspirantes para disputar una segunda vuelta electoral en la que se definirá el rumbo político de Bolivia en las próximas elecciones generales del 17 de agosto.

Según el estudio realizado entre el 31 de julio y el 4 de agosto de 2025, Doria Medina mantiene una intención de voto del 23,64%, apenas un 0,38% menos que en junio, mientras que Quiroga registra un crecimiento sostenido que lo sitúa en 24,45% con un aumento de 2,38 puntos porcentuales en el mismo período. Este ligero avance coloca a Quiroga por primera vez por encima de Doria Medina y evidencia una pelea cerrada en la preferencia ciudadana.

La encuesta, que incluyó entrevistas a 2.500 personas en 100 localidades urbanas y rurales del país, destaca también la caída en la intención de voto de otros candidatos como Andrónico Rodríguez (Alianza Popular), quien bajó a 8,46%, y Manfred Reyes Villa (Súmate), con 8,79%.

Por su parte, Rodrigo Paz Pereira (PDC) sube al tercer lugar con un 9,10%, mientras que los votos en blanco o nulos mantienen un nivel considerable, con un 15,65%, lo que refleja cierta indecisión o rechazo hacia las opciones actuales.

El diseño probabilístico y estratificado de la encuesta, con un margen de error de ±2,2% y un nivel de confianza del 95%, asegura que los resultados sean representativos de la opinión pública boliviana. Las cifras sugieren que, a menos de dos semanas para los comicios, la pugna entre Doria Medina y Quiroga se acentúa, lo que podría llevar a una segunda vuelta decisiva que marque el futuro político del país.