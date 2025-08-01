Paz Pereira se consolida como tercera fuerza al superar a Manfred y Andrónico

La sorpresa negativa la dio Andrónico Rodríguez, que protagoniza una caída sostenida y preocupante.

Rodrigo Paz Pereira (PDC) dio el gran salto en la última encuesta nacional de El Deber rumbo a las elecciones generales del 17 de agosto y se posiciona como la tercera fuerza política del país. El candidato creció 3,54 puntos porcentuales desde junio y ahora registra un 9,10% en intención de voto y supera al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de Súmate (8,79%) y al presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, Alianza Popular (8,46%).

En la cima de la medición, Tuto Quiroga acortó distancias con Samuel Doria Medina. El líder de Libre subió de 22,07% en junio a 24,45% en agosto, un alza de 2,38 puntos que lo coloca apenas a 0,81 del candidato de Unidad, quien se mantiene en la cima con un 23,64%, pese a registrar una leve caída respecto al inicio del período medido.

La sorpresa negativa la dio Andrónico Rodríguez, que protagoniza una caída sostenida y preocupante. El representante de AP pasó de 14,69% en junio a 8,46% en agosto, perdiendo más de seis puntos en apenas dos meses. Este retroceso lo relegó a la quinta posición y rompe la hegemonía que mantenía entre los primeros lugares desde el inicio de la campaña.

Reyes Villa, por su parte, no logró capitalizar la volatilidad del electorado. Su 8,79% lo deja detrás de Paz Pereira y lo mantiene con un retroceso de 0,60 puntos en un contexto donde el voto indeciso (5,10%) y el voto blanco o nulo (15,65%) crecen como factores que podrían redefinir el escenario electoral la próxima semana.

El estudio confirma que el tablero político se está reacomodando con rapidez. La irrupción de Paz Pereira como tercera fuerza marca un punto de inflexión en la campaña y pone presión sobre Manfred y Andrónico