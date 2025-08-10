Urkupiña: Caída de gradería dejó una persona herida, según la Intendencia de Quillacollo

La Intendencia Municipal de Quillacollo presume que la sobreventa de espacios y los excesos del público provocaron el accidente.

La caída de una gradería en el recorrido de la festividad de la Virgen de Urkupiña, en Cochabamba, dejó a una mujer con policontusiones, que ya fue dada de alta, según el reporte de la Intendencia Municipal de Quillacollo.

Adalid Espinoza, intendente municipal, informó que la mujer herida fue llevada al hospital Benigno Sánchez y que fue diagnosticada con policontusiones en sus miembros inferiores, pero que ella misma pidió su alta horas después.

El hecho sucedió cerca de la medianoche en la avenida Blanco Galindo, cerca de la plaza Bolívar.

Según el intendente, la caída de la gradería se debió “a la sobreventa” de espacios que pasó la capacidad de la estructura, además de “los excesos” del público.

Espinoza informó que se ha iniciado una investigación y que se pedirán los informes correspondientes para identificar y sancionar a los propietarios y adjudicatarios responsables de la gradería.