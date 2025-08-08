Vocal Tahuichi afirma que encuestas son solo una “fotografía del momento” y no garantizan resultados electorales

Tahuichi explicó que las empresas encuestadoras deben contar con autorización del TSE, pero la institución no es responsable de los datos que arrojen, sino únicamente de verificar la formalidad del registro.

El vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi, afirmó este viernes que las encuestas de intención de voto “son únicamente una fotografía del momento” y no deben interpretarse como una proyección de los resultados que se obtendrán el domingo 17 de agosto, en las elecciones generales.

“En los últimos 20 o 30 años, ninguna encuesta acertó plenamente con los resultados reales. Incluso en 2020, un titular hablaba de empate técnico y el día de la elección el resultado fue totalmente distinto”, señaló Tachuichi, ante la consulta sobre las últimas tres encuestas que se van a difundir en los siguientes días y que se cuestiona sobre su confiabilidad y veracidad.

Tahuichi explicó que las empresas encuestadoras deben contar con autorización del TSE, pero la institución no es responsable de los datos que arrojen, sino únicamente de verificar la formalidad del registro. “En cuanto a su legalidad, la empresa que las realiza debe contar con autorización del Órgano Electoral, pero este no es responsable de los datos que arrojan, sino únicamente de la formalidad del registro de la empresa. Por tanto, las encuestas deben entenderse como una fotografía del momento, que puede cambiar en el futuro inmediato», insistió.

En las pasadas encuestas publicadas, ubican a Samuel Doria Medina (de Alianza Unidad) en primer lugar con 24,5%, seguido de cerca por Jorge Tuto Quiroga (de Alianza Libre) con 22,9%, según la encuesta de El Deber publicada el 30 de julio. Ambos se perfilan como los principales contendores y la estrecha diferencia de 1,6 puntos porcentuales anticipa una posible segunda vuelta.

En tercer lugar aparece Rodrigo Paz Pereira (PDC) con 7,6%, seguido por Andrónico Rodríguez (Alianza Popular) con 7,4% y Manfred Reyes Villa (APB-Súmate) con 7,2%.