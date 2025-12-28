Cuestionan silencio parlamentario ante «ilegalidad» del DS 5503; exlíder sindical da la razón a Edmand Lara

Fuente: https://www.erbol.com.bo

El exsecretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Guido Mitma, cuestionó el silencio de la Asamblea Legislativa frente a la vigencia del “ilegal e inconstitucional” Decreto Supremo 5503, norma que, a su criterio, rifa los recursos naturales en favor de las empresas privadas y transnacionales.

Mitma sostuvo que no se puede aplicar un decreto “totalmente amañado” bajo el argumento de una emergencia económica nacional, vulnerando la Constitución Política del Estado.

En ese contexto, expresó su preocupación por la falta de pronunciamiento de diputados y senadores. “Y a mí me preocupa ahora que no digan nada los parlamentarios. Entonces, ¿para qué se han elegido por voto universal si ellos son los que tienen que llegar a fiscalizar los préstamos, fiscalizar los recursos naturales de todos los bolivianos y ver cómo se está rifando el país sin que puedan tributar los empresarios privados?”, manifestó.

El exdirigente minero afirmó que, en un inicio, diversos sectores descalificaron al vicepresidente Edmand Lara cuando advirtió que el DS 5503 era inconstitucional; sin embargo, aseguró que los hechos demuestran que su observación era correcta. “La realidad ahora muestra que tenía razón porque ese decreto supremo debería pasar por el Legislativo y no ser una decisión unilateral de gobierno que no se puede aceptar”, señaló.

En su análisis, Mitma recordó que la Asamblea Legislativa cuenta con tres fuerzas mayoritarias -PDC, Unidad y Libre – de las cuales las dos primeras son aliadas del Gobierno y la tercera se declaró oposición constructiva. No obstante, criticó que ni diputados ni senadores digan algo para reclamar por las preocupaciones del campo popular.

Durante su participación en el programa Hagamos Democracia de la red Erbol, el exlíder sindical aclaró que las movilizaciones actuales responden a una lucha reivindicativa en defensa del pueblo boliviano, por lo que convocó a la ciudadanía a sumarse a la defensa de los recursos naturales, las fuentes de empleo y el salario de los trabajadores, que – según dijo – se verá aún más afectado en su poder adquisitivo por la liberación de las exportaciones de alimentos.

También lamentó que los medios de comunicación no denuncien con mayor énfasis las consecuencias de estas medidas, que calificó como “políticas totalmente amañadas y lapidarias para el país”, citando como ejemplo la liberación de la exportación de alimentos, que podría generar desabastecimiento interno, así como las facilidades otorgadas a empresarios para explotar recursos naturales sin pagar impuestos durante 15 años.

El exlíder sindical hizo un llamado a cooperativistas mineros, gremiales y choferes del transporte público a masificar las movilizaciones para lograr la abrogación del DS 5503, advirtiendo que la norma no se limita al tema de los combustibles. “No es solo la gasolina; el decreto tiene un paquetazo para criminalizar la economía del país”, concluyó.