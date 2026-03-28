Vehículos quedan parados por el cierre del tramo La Angostura – Samaipata debido a derrumbes y caída de rocas

“Se recomienda tomar previsiones y acatar la disposición para garantizar la seguridad de los usuarios”, exhortó la ABC por el cierre de este tramo que es parte de la antigua carretera entre Santa Cruz y Cochabamba

Fuente: Unitel

La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) informó este sábado que dispuso “el cierre total del tramo La Angostura – Samaipata” con un horario establecido debido a un derrumbe en la zona, que es parte de la carretera antigua Santa Cruz- Cochabamba.

“Se recomienda tomar previsiones y acatar la disposición para garantizar la seguridad de los usuarios”, exhortó la institución, que desplazó brigadas de obreros para atender la emergencia.

“La Administradora Boliviana de Carreteras Regional Santa Cruz, informa a todos los usuarios sobre el cierre total del tramo La Angostura – Samaipata en los Valles Cruceños, debido a constantes derrumbes y caída de rocas en el sector Petacas, ocasionadas por las lluvias”, señala el comunicado de la ABC.

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La institución estatal explicó que “el cierre se realizará con el apoyo de la Policía caminera en los retenes de La Angostura y Samaipata, desde las 9:30 am hasta las 16:00 pm de hoy 28 de marzo, sujeto a mejoras en las condiciones climáticas”.

No obstante, en el mapa de transitabilidad que actualiza la ABC se reporta que el cierre de este tramo no tiene horario y precisa que “no se tiene alternativa de circulación”.

“La ABC exhorta a los usuarios a respetar las señalizaciones y comunicados oficiales, priorizando la seguridad de todos. Agradecemos su gentil compresión”, se añade.

Fallecido

El gerente regional de la ABC en Santa Cruz, Miguel Rojas, señaló que se hay “dificultades” en el tránsito de vehículos debido a que algunos conductores no respetan la señalización ni los comunicados emitidos por esa entidad.

En ese contexto, lamentó el fallecimiento de una persona y reportó que los heridos fueron evacuados oportunamente.

Del mismo modo, indicó que se identificaron conductas inadecuadas, como la “circulación en doble fila y el incumplimiento de las instrucciones del personal de control y de la Policía, lo que dificulta la gestión de la seguridad vial en el sector”.

En ese marco, anunció el refuerzo de controles y reiteró el llamado a los usuarios a cumplir con las medidas de seguridad establecidas.