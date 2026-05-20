Costa anuncia investigación de supuestos malos manejos económicos en las asociaciones

El Comité Ejecutivo recibió denuncias y analizó la situación este miércoles. “Esta presidencia no va a tolerar ningún mal manejo de recursos”, dijo el titular de la FBF.

Fuente: diez.bo

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Por Jorge Asturizaga Quisbert

Nueve comisiones, una para cada asociación, formará la Federación Boliviana de Fútbol (FBF) para investigar supuestos malos manejos en los integrantes de la División de Aficionados.

El anuncio lo hizo el presidente de la FBF, Fernando Costa, este miércoles luego del Comité Ejecutivo reunido en La Paz, donde se abordó este tema.

“Debido a una serie de denuncias que han venido llegando de supuestos malos manejos en algunas asociaciones departamentales, se ha tomado la decisión unánime de constituir una comisión revisora y auditoría que determinará que está pasando”, señaló Costa.

Añadió que la presidencia y el Comité Ejecutivo “no van a tolerar ningún mal manejo de los recursos que ha proporcionado la federación a las nueve asociaciones”.

Serán nueve comisiones con el propósito de tener los resultados en un tiempo prudencial.

Esa situación puede frenar la solicitud de elecciones que realizó la Asociación Cruceña de Fútbol, que remitió una carta a la FBF solicitando llevar adelante el proceso.

Fuentes de la FBF confiaron a DIEZ que llegó la nota y que fue derivada a la Comisión Electoral, pero la prioridad es conocer el informe de las auditorías.

Clubes benianos también presionan por elecciones en el fútbol de Trinidad.