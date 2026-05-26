Defensor afirma que algunas declaraciones del Gobierno dificultaron avanzar en el diálogo

Fuente: erbol.com.bo

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, afirmó que algunas declaraciones de autoridades del Gobierno dificultaron los avances en los intentos de diálogo para resolver el conflicto que atraviesa el país.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“El hecho, por ejemplo, de que las autoridades hayan hablado de que no se va a negociar con presuntos vándalos ha tenido un impacto y ha generado una sensibilidad, una molestia y un malestar en los sectores movilizados que ha impedido que vayamos a avanzar”, señaló Callisaya en La Tarde en Directo de ERBOL.

La anterior semana, Paz afirmó que no dialogaría “con vándalos” en medio de las protestas que exigen su renuncia. Entonces vinculó los hechos de violencia con sectores afines a Evo Morales. Un día después aclaró que no se refería a las organizaciones sociales, sino a quienes cometieron hechos de violencia y daños a bienes públicos y privados durante las movilizaciones.

El defensor sostuvo que tanto el Gobierno como los movilizados mantienen posiciones que traban una salida negociada. Según dijo, mientras el Ejecutivo considera que dialogar implica “rendirse”, los sectores movilizados creen que hacerlo sería “traicionar su lucha”.

Callisaya informó que la Defensoría del Pueblo, junto a la Iglesia Católica y la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de El Alto, realiza gestiones y contactos permanentes para acercar a las partes. Sin embargo, indicó que hubo avances y retrocesos debido a distintas acciones y declaraciones.

Asimismo, exhortó al Gobierno y a los movilizados a cesar la violencia y asumir responsabilidad ante la crisis marcada por el desabastecimiento, la falta de combustible y el alza de precios. También pidió priorizar el diálogo “sin condiciones” para evitar una mayor fractura social. ///kmg