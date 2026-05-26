Fiscalía: Orden de aprehensión contra Mario Argollo está vigente

El fiscal de distrito, Luis Torrez, informó este lunes que la orden de aprehensión contra el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), Mario Argollo, continúa vigente y se encuentra en manos de la Policía Boliviana para su ejecución.

“Nosotros, como Ministerio Público, debemos referir lo siguiente: existe una denuncia y un hecho que está siendo objeto de investigación. La Comisión de Fiscales ha emitido un criterio dentro de la causa. Actualmente, la orden de aprehensión sigue vigente y está en manos de la autoridad correspondiente”, declaró Torrez.

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Investigación de delitos específicos

El fiscal detalló que la investigación abarca la naturaleza de los delitos, incluyendo supuestos actos de terrorismo, entre otros.

“Estamos investigando cada uno de este tipo de delitos, la adecuación de la conducta con relación a lo que ha sido desplegado por estas personas. Tenemos plazos procesales que delimitan el procedimiento y dentro de esos plazos debemos emitir un criterio”, agregó.

Procedimientos y coordinación con la Policía

Torrez explicó que, en caso de que se ejecute la aprehensión, el Ministerio Público será informado por la autoridad policial y se pronunciará conforme a los procedimientos legales.

“Ya en una primera instancia el Ministerio Público emitió la orden de aprehensión que, vuelvo a reiterar, se encuentra en manos de la Policía Boliviana para su ejecución correspondiente. Paulatinamente seguimos realizando actuaciones investigativas”, aseguró.

El fiscal reafirmó el compromiso del Ministerio Público con la independencia de la investigación y la observancia estricta de los plazos y procedimientos legales, mientras se avanza en el caso.