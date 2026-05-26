Dirigentes de El Alto Sur no confían en Lara, pero plantean que asuma para convocar a elecciones 

Fuente: erbol.com.bo

Dirigentes de El Alto Sur afirmaron que no confían en el vicepresidente Edmand Lara, aunque consideran que debe asumir la Presidencia en caso de una eventual renuncia de Rodrigo Paz y convocar a nuevas elecciones para intentar encaminar la crisis política y social que atraviesa el país.

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“Por la Constitución sí le toca, pero no estamos diciendo que vamos a confiar. No lo confiamos. (…) Posteriormente habrá otras salidas alternativas para resolver políticamente, legalmente, constitucionalmente en nuestro estado boliviano”, afirmó Policarpio Acarapi, presidente de la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve) de El Alto Sur en el noticiero Bolivia en Contacto de ERBOL.

Por su parte, el dirigente Juan Américo Arias señaló que “si es que llegara a asumir el vicepresidente Lara, la verdad que no existe la confianza. Tal vez se podría apoyar hasta cierto punto para tratar de rescatar al país, pero yo creo que lo más correcto y viable sería que él en 90 días vuelva a llamar a elecciones”. Añadió que la transición requerirá diálogo y acuerdos entre distintos sectores.

Los dirigentes insistieron en que la principal demanda de sus bases es la renuncia del presidente Rodrigo Paz y aseguraron que el diálogo con el Gobierno “ya agotó todas las instancias”.

Aseguraron que el conflicto refleja el incumplimiento de compromisos asumidos en campaña y los problemas como la gasolina “basura”. Aclararon que las juntas vecinales son las que definen las decisiones y que ellos solo actúan como portavoces.

Por otro lado, cuestionaron el manejo gubernamental del conflicto y afirmaron que hubo errores durante las denominadas “pausas humanitarias”, debido a la presencia policial y los enfrentamientos registrados en medio de las movilizaciones y bloqueos.

Asimismo, convocaron a organizaciones sociales, cívicas y sectores del país a debatir una salida política, económica y social a la crisis. Aclararon que las protestas no responden a intereses partidarios, sino a lo que calificaron como una “revolución social” impulsada desde las bases. ///kmg