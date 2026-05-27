Facilitadores buscan destrabar el diálogo con bloqueadores, el Gobierno tiene listas las respuestas a demandas

La Iglesia Católica está entre las organizaciones facilitadoras del diálogo, para resolver el bloqueo que afecta, principalmente, a La Paz y El Alto

eju.tv

En manos de los facilitadores está la viabilización del diálogo que busca sentar en una mesa de negociación a los sectores en conflicto desde hace 27 días. El Gobierno del presidente Rodrigo Paz ya confirmó su asistencia a cualquier escenario con respuestas a las demandas legítimas del movimiento campesino, informó el ministro de la Presidencia, José Luis Lupo.

“La próxima convocatoria viene por parte de los facilitadores, a quienes además aprovecho de agradecer: a la Iglesia Católica, a Derechos Humanos de El Alto, al Defensor del Pueblo y a todos estos auspiciadores del diálogo, quienes van a continuar, a partir de esta reunión que hemos tenido (hoy), trabajando para poder entablar mañana (jueves) una siguiente reunión”, explicó.

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En la Vicepresidencia del Estado, el vicepresidente Edmund Lara, el ministro Lupo y representantes políticos se reunieron con los facilitadores de las negociaciones. El principal acuerdo fue encomendarles las gestiones necesarias para lograr que todos los sectores movilizados participen en la mesa de diálogo.

Este trabajo de acercamiento se maneja con bajo perfil. Grupos afines a Evo Morales, maestros rurales, campesinos de La Paz y afiliados a la Central Obrera Boliviana (COB) protagonizan el bloqueo que ya lleva 27 días y golpea con mayor fuerza a El Alto y La Paz, aunque en las últimas semanas se ha ido extendiendo a otras regiones del país.

Hasta el momento, los movilizados —que exigen la renuncia del presidente Paz— han descartado acudir a los llamados del Ejecutivo.

“Lo importante acá es que realmente los líderes que tienen la representación de los sectores sociales movilizados asistan, porque el Gobierno tiene absolutamente todo el pliego respondido. No hemos tenido la oportunidad de discutir y debatir con ellos cada uno de los 37 puntos, por ejemplo, del pliego de la Federación de Campesinos Túpac Katari”, explicó Lupo en Bolivia Tv.

Se espera el llamado al diálogo de los mediadores para continuar con este proceso que conduzca a la pacificación de Bolivia, afirmó la autoridad, tras añadir que el Ejecutivo también cuenta con las respuestas al pliego petitorio de la COB.

“Todos queremos lo mismo, todos queremos pacificar el país, particularmente el departamento de La Paz. Los bolivianos están ansiosos y han hecho un sacrificio inmenso, sobre todo en el departamento de La Paz con estos bloqueos que han afectado la vida cotidiana de todos”, concluyó.