Una brecha de seguridad en ChatGPT obligó a OpenAI a tomar medidas urgentes

Fuente: https://tn.com.ar

OpenAI, la organización detrás de ChatGPT, tiene muchos frentes que atender. Esta semana, su director ejecutivo, Sam Altman, declaró ante los tribunales en el marco de un juicio iniciado por uno de sus principales rivales, Elon Musk. Además, la organización recibió una nueva demanda por parte de una familia que le atribuye un grado de responsabilidad en la muerte de su hijo por sobredosis.

El grupo especializado en inteligencia artificial también debe abocarse, naturalmente, a la buena salud de sus servicios, un propósito que se vio afectado recientemente y que obligó a la toma de medidas urgentes para mitigar una falla de seguridad.

¿Qué pasó en ChatGPT?

OpenAI detectó una brecha de seguridad en la versión de su chatbot para Mac, las computadoras de Apple.

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La brecha afectó a la versión de ChatGPT para Apple Mac. (Foto: Reuters/Florence Lo)

El sitio 9to5Mac señaló que el problema se originó en una biblioteca de código abierto asociada a ChatGPT y que dos dispositivos de OpenAI se vieron afectados.

“Tras identificar la actividad maliciosa, actuamos con rapidez para investigar, contener el ataque y tomar medidas para proteger nuestros sistemas”, señalaron desde el grupo de IA en una entrada de blog.

Además, dijeron que para este caso contrataron a una empresa externa de análisis de datos digitales y respuesta a incidentes. “Confirmamos que solamente se extrajo con éxito una cantidad limitada de credenciales de estos repositorios de código y que ninguna otra información o código se vio afectado”, agregaron.

Brecha de seguridad en ChatGPT: las claves para entender el incidente

Tal como señalamos, la falencia afectó a la versión de Mac del chatbot y solo afectó a dos equipos de empleados de OpenAI.

Desde la organización de IA aseguraron que no encontraron evidencia de acceso a datos de los usuarios de ChatGPT. También aseveraron que ningún sistema se vio comprometido.

OpenAI aseguró que los datos de los usuarios no se vieron comprometidos. (Foto: Adobe Stock/Pavel Iarunichev)

Siguiendo a Engadget, no es la primera vez que la aplicación nativa para Mac experimenta un problema de seguridad. En el año 2024, se descubrió que esa variante almacenaba las conversaciones en forma local, en texto plano, sin ningún tipo de cifrado que las proteja de posibles intrusiones.

Vulnerabilidad en ChatGPT para Mac: ¿cuáles son los riesgos?

Si, tal como asegura OpenAI, la brecha no involucró el robo de datos de usuarios y tampoco comprometió sistemas, ¿cuáles son los peligros asociados a este incidente?

Igual que cualquier agujero de seguridad, su persistencia podría permitir que atacantes tomen provecho y efectivamente concreten acciones maliciosas, especialmente el robo de credenciales y acceso a información de las conversaciones. En ese sentido, la organización estadounidense recomendó a los usuarios de ChatGPT en Mac actualizar la aplicación una vez que esté disponible la nueva versión.

ChatGPT es el paradigma de la inteligencia artificial generativa. (Foto: Reuters/Bhawika Chhabra)

En este punto, hay un detalle relevante: la actualización de ChatGPT para las computadoras de Apple, con el parche que remedia la falla, ya está disponible. Sin embargo, el despliegue es gradual y recién llegará a todos los usuarios en ese ecosistema hacia el 12 de junio.

Por su parte, los usuarios de ChatGPT en otras plataformas, entre ellas Windows, no deben instalar ninguna actualización vinculada a este incidente.