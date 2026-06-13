Agenda informativa: San Julián habilita el paso de forma temporal mientras Cochabamba concentra los bloqueos

eju.tv le muestra los hechos que harán noticia este sábado 13 de junio

Uno de los bloqueos en Chuquisaca que será levantado por decisión de Futpoch. Foto: Correo del Sur

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Cochabamba concentra casi cuatro de cada diez bloqueos que persisten en las carreteras del país

Bolivia encara este sábado una nueva jornada de restricciones en la red vial nacional con alrededor de 86 puntos de bloqueo distribuidos en siete departamentos, según el mapa de transitabilidad de la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). Cochabamba continúa siendo el principal foco del conflicto al concentrar más de una treintena de cortes de ruta, especialmente en el corredor que conecta el eje central con Santa Cruz y el occidente del país. Detrás se ubica La Paz, donde permanecen activos alrededor de una veintena de puntos de bloqueo en rutas provinciales y accesos al departamento. Potosí registra cerca de 14 cortes, mientras que Oruro mantiene alrededor de 10 interrupciones. En Chuquisaca continúan entre seis y ocho puntos de conflicto, y en Santa Cruz persisten bloqueos en sectores estratégicos como San Julián y Ascensión de Guarayos. El mapa también muestra al menos un punto de interrupción en Beni.

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San Julián abrió nuevamente la ruta por cuatro horas

El bloqueo instalado en San Julián, sobre la carretera que conecta Santa Cruz con Beni, ingresó este sábado en un nuevo cuarto intermedio de cuatro horas que permitió el paso temporal de vehículos retenidos por el conflicto. La medida se aplicó entre las 04:00 y las 08:00, horario durante el cual decenas de camiones, buses y motorizados particulares, que permanecieron retenidos desde hace varios días, pudieron sortear el cerco. La decisión fue tomada por los movilizados para aliviar la situación de los transportistas y productores afectados por las restricciones en una de las principales rutas del oriente boliviano. Durante las anteriores aperturas temporales se logró reducir parcialmente la cantidad de vehículos retenidos; sin embargo, al igual que en pasadas oportunidades, el bloqueo fue reinstalado inmediatamente después de concluido el plazo otorgado por los movilizados.

Cabildo da plazo a distritos de El Alto para sumarse al bloqueo y reforzar el cerco sobre La Paz

Las organizaciones campesinas reunidas en cabildo en la provincia Los Andes determinaron mantener las medidas de presión contra el Gobierno y otorgaron plazo hasta este sábado a los distritos de la ciudad de El Alto para reincorporarse a las movilizaciones y fortalecer el cerco sobre La Paz. La resolución fue adoptada durante una concentración en la que participaron dirigentes y representantes de sectores movilizados, quienes además ratificaron la continuidad de los bloqueos instalados en diferentes puntos del departamento. Entre las determinaciones asumidas también figura la intención de endurecer las medidas de presión y ampliar la participación de organizaciones sociales en el conflicto. Los dirigentes sostienen que la incorporación de los distritos alteños es fundamental para reforzar las acciones. En ese marco, las organizaciones harán seguimiento al cumplimiento de las resoluciones aprobadas por el cabildo.

La zona Sur de La Paz alberga este fin de semana la feria ‘Bolivia Produce’

Productores de distintas regiones del país participarán este fin de semana en la feria “Bolivia Produce”, que se desarrollará en la plaza Humboldt, en la zona Sur de la ciudad de La Paz con el objetivo de acercar alimentos y productos directamente al consumidor. La actividad reunirá a productores agropecuarios, artesanos y emprendedores que ofrecerán una amplia variedad de artículos sin intermediarios. Los organizadores prevén la comercialización de frutas, verduras, lácteos, carnes, alimentos transformados y otros productos de consumo masivo, además de manufacturas elaboradas por pequeños productores nacionales. La feria surge como una alternativa para fortalecer los canales directos de comercialización en medio de las dificultades que enfrentan algunos mercados por los problemas de abastecimiento registrados durante las últimas semanas.

Santa Cruz cierra este sábado la feria del productor al consumidor en el Cambódromo y Plan Tres Mil

Este sábado concluirá la feria del productor al consumidor instalada en el Cambódromo y el Plan Tres Mil de Santa Cruz, iniciativa que durante dos jornadas reunió a productores agropecuarios y consumidores con el objetivo de facilitar el acceso a alimentos y productos de primera necesidad. La actividad fue organizada como una alternativa para garantizar el abastecimiento y reducir el impacto de las dificultades logísticas generadas por los bloqueos. Durante el primer día, cientos de personas acudieron a ambos puntos para adquirir productos directamente de manos de los productores. La jornada de este sábado será la última de la feria y prevén una importante asistencia de consumidores interesados en aprovechar la oferta de alimentos frescos, verduras, frutas, carnes y otros artículos de la canasta familiar. Esta modalidad de comercialización directa, acerca a los productores con los consumidores finales.

Diez botellas pet por una planta es la iniciativa del eco-trueque en El Alto

El Eco-trueque se traslada al Distrito Municipal 2 de la ciudad de El Alto, donde los vecinos podrán intercambiar diez botellas pet, de cualquier tamaño, por un plantín o una planta y apoyar a la protección del medio ambiente. La actividad se desarrollará esta jornada, a partir de las 09:00, en la Subalcaldía del Distrito 2, ubicada en la calle José Ignacio Sanjinés, de la zona Pedro Domingo Murillo, muy cerca de la intersección de las avenidas Oleoducto y Unión. Quienes asistan podrán recibir, de parte de los técnicos de la Secretaría Municipal, una breve práctica y enseñanza de cómo se debe realizar el mantenimiento y cuidado de las plantas, que sirven para embellecer las viviendas. Los Eco-trueques, que se realizarán una vez por mes en distintos distritos y zonas, son ferias interactivas de educación ambiental, iniciativas municipales que permiten a los ciudadanos intercambiar este tipo de materiales reciclables (botellas pet) por plantas.

Cuatro partidos de la Copa del Mundo este sábado

Desde este sábado hasta bien entrada la madrugada del domingo los amantes del mundo disfrutarán por primera vez de una jornada futbolística con varios partidos. De hecho, la que hoy entra en acción es nada más y nada menos que la pentacampeona Brasil en un exigente test frente a una de las nuevas potencias del panorama: Marruecos. En esta jornada hay una cartelera variada para disfrutar de toda la jornada, con encuentros de los grupos B, C y D. El partido de Qatar con Suiza será a las 15:00 hora boliviana; Brasil – Marruecos a las 18:00; Haití – Escocia a las 21:00 y Australia contra Turquía a las 00:00 del domingo. El cotejo más esperado es el de Brasil contra Marruecos, porque el pentacampeón se medirá con una de las selecciones africanas que registró más avances en las citas mundiales en las que le tocó participar.

Brasil debutará ante Marruecos sin Neymar en el inicio de su camino mundialista

La selección de Brasil afrontará su debut en la Copa Mundial sin una de sus principales figuras. Neymar quedó descartado para el partido frente a Marruecos debido a una lesión que le impedirá estar presente en el estreno de la canarinha en el torneo. La ausencia del delantero obliga al cuerpo técnico brasileño a realizar ajustes en la formación titular para uno de los encuentros más esperados de la primera fase. Neymar había llegado al certamen como uno de los referentes del equipo y una de las principales cartas ofensivas de la selección sudamericana. El compromiso frente a Marruecos genera expectativa por tratarse de dos equipos que llegan con antecedentes importantes en competencias internacionales recientes. La selección africana buscará ratificar el crecimiento mostrado en los últimos años, mientras Brasil intentará iniciar con una victoria su participación en el campeonato. La evolución de Neymar es seguida de cerca por el cuerpo médico brasileño.

Baja el dólar paralelo y el precio referencial del BCB nuevamente sube

Según datos emitidos este sábado 13 de junio de 2026 por el portal especializado dolarboliviahoy.com, la cotización del tipo de cambio para la venta con relación a la pasada jornada registra cambios. Según el portal dolarboliviahoy.com, el dólar se cotiza en 9,91 (BOB) para la compra y 9,89 (BOB) para la venta, lo que refleja un punto menos que la jornada anterior. El viernes, la misma plataforma reportaba 9,91 (BOB) para la compra y 9,90 (BOB) para la venta. En cuanto al sitio https://bolivianblue.net/#google_vignette, no reporta el cambio de la cotización del dólar desde hace unos días. Entre tanto, el valor referencial del dólar estadounidense en el Banco Central de Bolivia se establece en (BOB) 9,86 para la compra y (BOB)10,07 para la venta, mismos datos que los registrados ayer.