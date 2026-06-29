Cumbre empresarial: Propuestas que surjan serán enviadas a Paz para un plan de emergencia y reactivación, dicen organizadores

Fuente: Unitel

Existe expectativa en el sector empresarial por el encuentro convocado por la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB) para evaluar la coyuntura económica y plantear acciones que serán enviadas al presidente Rodrigo Paz para contribuir a un plan de emergencia y reactivación.

“Cuarenta y nueve instituciones representativas de la economía boliviana confirmaron, hasta este lunes, su participación en la Cumbre Extraordinaria de Presidentes de Entidades Empresariales”, señala un boletín informativo difundido por la CEPB.

Las propuestas consensuadas en esta cumbre serán recopiladas en un documento unificado que pretende ser entregado al presidente Rodrigo Paz, buscando contribuir al establecimiento de un Plan de Emergencia y la reactivación económica nacional, señala el documento de la CEPB.

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Entre los participantes confirmados hasta este lunes están siete federaciones departamentales que acreditaron a sus representantes, aunque se espera que arriben los nueve presidentes. A esto se suma que también estará presente la Confederación Nacional de la Micro y Pequeña Empresa (Conamype).

”La emergencia es tan importante como la necesidad de tomar medidas y la oportunidad de encaminar al país hacia un desarrollo integral, sostenido y factible; eso explica que sectores diversos hayan decidido participar”, señaló Giovani Ortuño, presidente de la CEPB.

El evento se desarrollará en la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba (ICAM), desde las 9:00 y se prevé que se conozcan sus conclusiones a las 14:00 horas.