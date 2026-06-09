Despacho de la Primera Dama distribuirá 600 kits de alimentos a los sectores más vulnerables afectados por los bloqueos

Los kits de alimentos serán distribuidos para mitigar la difícil situación que provoca un prolongado bloqueo

eju.tv

El Despacho de la Primera Dama preparó 600 kits de ayuda humanitaria que serán distribuidos a hogares de acogida, adultos mayores, personas con discapacidad, niños en situación de extrema pobreza, pacientes con cáncer o afecciones renales, y personas con autismo, sectores gravemente golpeados por el desabastecimiento a causa de los bloqueos.

La primera dama, María Elena Urquidi, esposa del presidente Rodrigo Paz, informó sobre la organización y el acopio de estos paquetes de alimentos destinados a los grupos más vulnerables de la población, que sufren los efectos de las movilizaciones que este martes cumplen 39 días cercando, principalmente, a las ciudades de La Paz y El Alto.

“Hoy terminamos una larga jornada con el corazón lleno. Junto al equipo del Despacho de Gestión Social armamos, uno a uno, 600 kits de ayuda humanitaria; son 13 toneladas de alimentos y suplementos para quienes más lo necesitan”, explicó a través de su cuenta en la plataforma X.

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La primera dama de Santa Cruz, Patricia Parada —esposa del gobernador Juan Pablo Velasco—, junto con las empresas Aguaí, Entel y ENDE, contribuyeron activamente para recolectar el cargamento. Por su parte, las estatales Boliviana de Aviación (BoA), Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) y el Viceministerio de Defensa Civil cooperaron en el puente aéreo para trasladar los suministros desde Santa Cruz hasta La Paz.