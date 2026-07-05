Agenda informativa: La situación legal de Vicente Salazar queda en manos del Ministerio Público

eju.tv le muestra los hechos que harán noticia este domingo 5 de julio

El dirigente campesino Vicente Salazar es trasladado a la FELCC. Foto: El Potosí

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La Fiscalía debe definir la situación jurídica de Vicente Salazar por los 53 días de bloqueos

El dirigente de la Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos Túpac Katari, Vicente Salazar, permanecerá este domingo a la espera de que el Ministerio Público defina su situación jurídica dentro de la investigación por los 53 días de bloqueos que afectaron al país entre mayo y junio. Tras su aprehensión en la ciudad de El Alto, el dirigente fue trasladado a dependencias policiales, donde se prevé que en las próximas horas sea puesto a disposición de la autoridad fiscal para la correspondiente imputación o para que se determine su situación procesal. La aprehensión fue ejecutada por la Policía Boliviana en el marco de las investigaciones por las movilizaciones y bloqueos que provocaron más de medio centenar de días de interrupción del tránsito, pérdidas económicas y víctimas fatales.

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Cívicos de Santa Cruz piden que Evo Morales y Mario Argollo sean procesados

La aprehensión del dirigente campesino Vicente Salazar reactivó este domingo el pedido del Comité Pro Santa Cruz para que el expresidente Evo Morales y el secretario ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, afronten procesos judiciales por los bloqueos que paralizaron al país durante 53 días. Los dirigentes cívicos sostienen que las investigaciones deben alcanzar a todos los denunciados dentro del mismo proceso. El pronunciamiento surge después de la captura de Salazar y recuerda que el Comité Pro Santa Cruz presentó una denuncia penal contra Morales, Argollo y el dirigente campesino por varios presuntos delitos relacionados con las movilizaciones. Los cívicos consideran que la actuación del Ministerio Público debe desarrollarse bajo el mismo criterio para todos los involucrados en la causa.

Cumple este domingo el plazo fijado para eliminar las filas por combustible en Oruro

Este domingo concluye el plazo comprometido por YPFB para normalizar el abastecimiento de combustibles en Oruro y poner fin a las extensas filas registradas en las estaciones de servicio del departamento. La estatal petrolera asumió ese compromiso tras el acuerdo alcanzado con la Gobernación, que contempló el incremento gradual de los despachos de gasolina y diésel hacia la región. Durante los últimos días se reforzó el envío de carburantes como parte del cronograma establecido por la empresa estatal para recuperar el abastecimiento luego de las dificultades registradas en semanas anteriores. Las autoridades departamentales señalaron que el incremento de volúmenes debía permitir una reducción progresiva de las filas hasta alcanzar la normalización prevista para esta jornada.

Dos jóvenes bolivianas retornan al país tras ser afectadas por los terremotos en Venezuela

Dos jóvenes bolivianas que resultaron afectadas por los terremotos registrados en Venezuela fueron repatriadas, como parte de las gestiones realizadas por la Cancillería para asistir a ciudadanos nacionales alcanzados por la emergencia. El traslado fue coordinado con las autoridades diplomáticas bolivianas y organismos de apoyo desplegados tras el desastre. Las connacionales forman parte del grupo de bolivianos que recibió asistencia luego de los sismos que afectaron varias regiones venezolanas. La Cancillería realizó las coordinaciones necesarias para facilitar su retorno seguro al país, en el marco de las acciones de apoyo consular desplegadas desde el inicio de la emergencia. El Gobierno hace el seguimiento a la situación de otros ciudadanos bolivianos que permanecen en ese país.

Sucre vive el Día del Peatón con restricción total al tránsito vehicular

La ciudad de Sucre desarrollará este domingo una nueva versión del Día del Peatón y del Ciclista, jornada en la que se restringirá la circulación de vehículos motorizados para promover actividades recreativas, deportivas y de integración familiar en distintos sectores de la capital. La Alcaldía confirmó que la medida se aplicará durante gran parte del día y recordó que únicamente podrán circular vehículos autorizados para servicios de emergencia y otras actividades excepcionales. La jornada contempla la realización de actividades deportivas, culturales y recreativas en diferentes espacios públicos, donde la población podrá desplazarse libremente a pie, en bicicleta y mediante otros medios no motorizados. La Guardia Municipal y de Tránsito efectuarán controles para garantizar el cumplimiento de la restricción vehicular y brindar seguridad.

Tarija clausura este domingo el Campeonato Nacional Federativo de Kyokushin

La ciudad de Tarija cerrará este domingo el XL Campeonato Nacional Federativo de Karate Kyokushinkaikan, certamen que reunió durante dos jornadas a los principales exponentes de esta disciplina provenientes de distintos departamentos del país. La jornada final estará dedicada a las últimas competencias, la premiación de los campeones y el acto oficial de clausura del torneo. La competencia se desarrolló en el Coliseo Deportivo La Pampa, donde centenares de karatecas participaron en diferentes categorías representando a asociaciones departamentales y clubes afiliados a la federación nacional. El campeonato forma parte del calendario oficial de la disciplina y constituye uno de los principales eventos deportivos del primer semestre. Concluidas las finales, la organización procederá a la entrega de medallas y trofeos.

Los octavos de final continúan este domingo con dos partidos de alto voltaje en el Mundial 2026

La Copa Mundial 2026 continuará este domingo con la disputa de dos nuevos encuentros correspondientes a los octavos de final, instancia en la que ocho selecciones buscan asegurar su clasificación a los cuartos de final. La jornada comenzará con el atractivo duelo entre Brasil y Noruega, programado para las 16:00 (hora de Bolivia) en el Estadio Nueva York/Nueva Jersey, ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey (Estados Unidos). La programación se completará a las 20:00 (hora de Bolivia) con el enfrentamiento entre México e Inglaterra, que se disputará en el Estadio Ciudad de México, situado en Tlalpan, Ciudad de México. El ganador de cada uno de estos compromisos avanzará a los cuartos de final del torneo, en una jornada que promete mantener la intensidad de la fase de eliminación directa.

Brasil y Noruega disputan un duelo que podría dejar fuera de la carrera por el Balón de Oro a Vinícius y Haaland

El partido entre Brasil y Noruega, programado para este domingo por los octavos de final del Mundial 2026, concentra buena parte de la atención internacional al ser considerado por el diario español Marca como un encuentro que puede influir directamente en la carrera por el Balón de Oro. La expectativa gira en torno a las actuaciones de Vinícius Júnior y Erling Haaland, dos de los principales candidatos al galardón individual. La eliminación de cualquiera de las dos selecciones podría reducir considerablemente las posibilidades de sus principales figuras en la disputa por el premio al mejor futbolista del año. El desempeño individual y el recorrido de los equipos en el Mundial son considerados factores determinantes para la elección del ganador. El vencedor del compromiso avanzará a los cuartos de final.

El dólar oficial se mantiene este domingo en Bs 9,83, según el Banco Central

El Banco Central de Bolivia (BCB) fijó para este domingo la cotización oficial del dólar estadounidense en Bs 9,83, valor que continúa vigente para las operaciones financieras que toman como referencia las tablas publicadas por la entidad emisora. La cotización corresponde a la actualización oficial difundida para la jornada del 5 de julio. El valor oficial forma parte de las referencias cambiarias publicadas diariamente por el Banco Central para las principales monedas extranjeras utilizadas en operaciones comerciales y financieras. La actualización mantiene la tendencia observada durante los últimos días en las cotizaciones oficiales. La referencia emitida por el BCB será aplicada durante toda la jornada en las operaciones que utilizan el tipo de cambio oficial, conforme a las disposiciones vigentes de la autoridad monetaria.