Al menos un militar fallecido y ocho heridos es el saldo del enfrentamiento en Posokoni, tras ataque de jukus

Franklin Quispe, padre del militar, pidió justicia y el pronto esclarecimiento de lo sucedido para que los responsables sean severamente sancionados.

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Un militar fallecido y ocho personas heridas es el saldo del enfrentamiento que sucedió anoche en el yacimiento minero Posokoni, en Oruro, tras el ataque y emboscada de jukus.

De acuerdo con un informe de radio nacional de Huanuni, el militar falleció durante su traslado a un centro de salud, mientras que los heridos fueron llevados a un nosocomio de la capital.

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Fuente: video radio nacional Huanuni

Entre tanto, un reporte del exdirigente de El Alto, Roberto de la Cruz, dio cuenta que el militar fallecido fue identificado como Sgto. Kevin Cristhian Quispe Beltrán.

Franklin Quispe, padre del militar, pidió justicia y el pronto esclarecimiento de lo sucedido para que los responsables sean severamente sancionados.

“A mi hijo me lo han matado los delincuentes, los militares al parecer no estaban bien equipados mientras los delincuentes estaban armados hasta en los dientes esto no puede quedar así» señaló el padre, según citó De la Cruz.