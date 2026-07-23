Boca vence a O’Higgins en el duelo de ida de playoffs de la Copa Sudamericana

El equipo ‘xeneize’ logró una victoria por la mínima (1-0) en el duelo de ida disputado en la Bombonera. El equipo del ‘Vasco’ Arruabarrena tiene ventaja de cara a la revancha.

El equipo ‘xeneize’ logró una victoria por la mínima gracias a un tanto del uruguayo Miguel Merentiel. Foto: AFP

Fuente: Unitel

Con una gran actuación de su capitán, Leandro Paredes, Boca Juniors tomó ventaja en los playoffs para octavos de final de la Copa Sudamericana 2026 sobre el O’Higgins chileno, al que ganó 1-0 la noche del jueves en Buenos Aires en partido de ida.

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Paredes, que hace cuatro días jugó la final del Mundial 2026 con Argentina, que perdió 1-0 contra España en alargue en East Rutherfd, vecina a Nueva York, dio una excelente asistencia para el gol del uruguayo Miguel Merentiel a los 44 minutos.