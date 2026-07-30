«Bolivia es un espacio propicio para la impunidad», dice analista ante una ola de violencia en el país

«Bolivia es un espacio propicio para la impunidad», dice analista ante una ola de violencia en el paísCategorías Seguridad, VideosEtiquetas 30/07/2026 «Si no fortalecemos a la Policía, prácticamente a ellos también los estamos abandonado», manifestó el analista. [Foto: UNITEL ] / Hallazgo de dos cabezas en Yapacaní Fuente: Unitel.bo Por Alba E. Roca En menos de 24 horas se registraron al menos siete muertes violentas, además de atracos en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. El abogado y experto en investigación criminal, Cristian Sánchez, explicó que Bolivia es un “espacio propicio para la impunidad”, y esto facilita el ingreso de organizaciones criminales. “Bolivia es un espacio propicio para la impunidad. Hay mucha corrupción en todo el sistema de justicia criminal, lo que hace que los grandes líderes criminales expandan sus actividades desde Santa Cruz, desde Bolivia”, explicó el analista. eju.tv Para esto puso de ejemplo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien instaló sus operaciones de Santa Cruz de la Sierra, donde se movilizaba con total libertad e incluso negociaba con autoridades; sin embargo, señala que por presión extranjera logró ser neutralizado y enviado a Estados Unidos. http://eju.tv/wp-content/uploads/2026/07/videoplayback-26.mp4 Sánchez sostuvo que hay un incremento en el nivel de violencia en los espacios territoriales del país que no tienen un control efectivo del Estado, donde este fue desplazado, como el trópico de Cochabamba, Yapacaní, San Matías, entre otros. => Recibir por Whatsapp las noticias destacadas “La Policía está amenazada. El indicador de la muerte del subteniente haciendo investigaciones sobre otras muertes violentas, que ocurrieron en horas pasadas, da cuenta del nivel de violencia y la temeridad de las organizaciones criminales, no respetan ni la presencia del Estado, la fuerza pública, ni la Fiscalía”, enfatizo. Agregó que las autoridades, tanto nacionales como subnacionales, deben tener la voluntad política para realizar cambios de fondo, y apuntó a que se necesita potenciar a la Policía Boliviana o darle mayores capacidades logísticas, tecnológicas y de formación o especialización. “Si no fortalecemos a la Policía, prácticamente a ellos también los estamos abandonado, y si no fortalecemos las capacidades institucionales de probidad, de transparencia, esos controles cruzados muy necesarios para evitar que jueces corruptos se corrompan”, manifestó.