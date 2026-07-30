«Bolivia es un espacio propicio para la impunidad», dice analista ante una ola de violencia en el país

En menos de 24 horas se registraron al menos siete muertes violentas, además de atracos en los departamentos de Santa Cruz y Cochabamba. El abogado y experto en investigación criminal, Cristian Sánchez, explicó que Bolivia es un “espacio propicio para la impunidad”, y esto facilita el ingreso de organizaciones criminales.

“Bolivia es un espacio propicio para la impunidad. Hay mucha corrupción en todo el sistema de justicia criminal, lo que hace que los grandes líderes criminales expandan sus actividades desde Santa Cruz, desde Bolivia”, explicó el analista.

Para esto puso de ejemplo al narcotraficante uruguayo Sebastián Marset, quien instaló sus operaciones de Santa Cruz de la Sierra, donde se movilizaba con total libertad e incluso negociaba con autoridades; sin embargo, señala que por presión extranjera logró ser neutralizado y enviado a Estados Unidos.