Santa Cruz: Identifican a los dos jóvenes decapitados en Yapacaní

Las víctimas fueron identificadas como Bismar Ademar Gámez Vaca, de 25 años, y Matías Andy Tapia Esteves, de 22 años. Ambos fueron trasladados a la morgue judicial para la realización de la autopsia médico legal, luego de que sus cuerpos fueran encontrados maniatados y con la cabeza separada del cuerpo.

El fiscal asignado al caso, David Soliz, informó que hasta el momento no se ha establecido si los dos jóvenes registraban antecedentes ni el lugar exacto donde fueron asesinados. Sin embargo, explicó que los primeros indicios permiten presumir que el crimen ocurrió en otro escenario.

«Las primeras investigaciones indican que las víctimas habrían sido asesinadas en otro lugar y posteriormente sus cuerpos fueron abandonados donde finalmente fueron encontrados», señaló la autoridad.

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Durante el procesamiento de la escena, los investigadores hallaron una hoja deteriorada con un mensaje que ahora forma parte de las evidencias del caso. «Para todo secuestrador, va a acabar así y para roba-autos», se leía en la nota encontrada junto a los cadáveres.

El escrito será sometido a pericias para establecer si puede aportar información que permita identificar a los autores del doble crimen o determinar si el mensaje guarda relación con el móvil del hecho.

Los cuerpos fueron descubiertos la madrugada de este jueves en la comunidad Central San Salvador, en el municipio de Yapacaní, a unos 200 metros de la carretera que une Santa Cruz con Cochabamba.

El hallazgo fue realizado por un agricultor que ingresaba con su tractor a un predio para iniciar trabajos agrícolas. Inicialmente creyó que los bultos correspondían a cabezas de ganado, pero al acercarse constató que se trataba de restos humanos, por lo que alertó de inmediato a la Policía.

Según los primeros reportes, uno de los cuerpos estaba semidesnudo y el otro envuelto en una manta. Ambos presentaban las manos atadas y sus cabezas fueron encontradas a pocos metros de los cadáveres.

La Fiscalía y la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) continúan recolectando evidencias para establecer la secuencia del crimen, identificar el lugar donde fueron ejecutadas las víctimas y determinar quiénes participaron en el doble asesinato.

El fiscal Soliz indicó que todas las hipótesis permanecen abiertas y que aún no es posible establecer si el mensaje dejado en la escena corresponde al verdadero móvil del crimen o si fue colocado para desviar las investigaciones.

Las autoridades esperan que los resultados de la autopsia y las pericias forenses permitan reconstruir las últimas horas de vida de Bismar Ademar Gámez Vaca y Matías Andy Tapia Esteves, mientras avanzan las diligencias para identificar y capturar a los responsables de uno de los hechos de violencia más estremecedores registrados este año en el norte integrado de Santa Cruz.