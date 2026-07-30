El ministro Oviedo y delegados de la Policía de Brasil intercambian información contra los ilícitos transfronterizos

La reunión se realizó este jueves en instalaciones del Ministerio de Gobierno

eju.tv

El ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, y una delegación de la Agregaduría de la Policía Federal de Brasil acordaron intercambiar información estratégica para combatir los delitos transfronterizos.

De la cita participaron los delegados acreditados en Bolivia: Sandro Rogério Jansen Castro, agregado de la Policía Federal de Brasil; Julio Cesar Pereira Queiroz, agregado adjunto; y Márcio José Ferro, auxiliar de la Agregaduría.

Durante la reunión, ambas representaciones reafirmaron sus lazos de cooperación para enfrentar al crimen organizado transnacional, considerando la extensa frontera compartida y los desafíos comunes en la neutralización de las actividades ilícitas en la región.

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