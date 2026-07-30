«Como todo boliviano, (Evo Morales) tendrá que dar la cara ante la justicia», afirma Rodrigo Paz

El presidente se pronunció sobre la orden de aprehensión emitida contra el expresidente por el caso de los 53 días de bloqueos. Afirmó que la justicia debe actuar sin privilegios y que todos los ciudadanos deben responder ante la ley.

Fuente: Brújula Digital

El presidente Rodrigo Paz Pereira afirmó que el expresidente Evo Morales deberá presentarse ante la justicia y asumir el proceso abierto en su contra por los más de 53 días de bloqueos registrados entre mayo y junio así como de trata y tráfico, al sostener que en Bolivia la ley debe aplicarse por igual para todos los ciudadanos.

“Como todo boliviano, tendrá que encarar ese proceso. Aquí se respetan los derechos y que se presente donde lo convoquen para que aclare sus responsabilidades, si así se diera el caso”, declaró el mandatario al ser consultado sobre la orden de aprehensión emitida contra Morales.

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Paz recordó que durante anteriores administraciones él también fue convocado en varias oportunidades por la justicia y aseguró que siempre acudió a prestar sus declaraciones. “La respuesta concreta: justicia es lo que conlleva a los mandamientos que tiene el Señor para responder a la sociedad boliviana. Y así como a mí me convocaron 16 veces ante la justicia y fui a dar la cara en su gobierno, y cinco en el último gobierno del régimen, pues tendrá que, como todo boliviano, encarar ese proceso”, manifestó.

El jefe de Estado remarcó que el debido proceso debe cumplirse sin excepciones y reiteró que ninguna persona puede tener un tratamiento privilegiado frente a la administración de justicia. En ese sentido, sostuvo que corresponderá a las instancias judiciales establecer las responsabilidades que existan dentro de la investigación.

El miércoles, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz emitió un mandamiento de aprehensión contra Evo Morales dentro del proceso que investiga los bloqueos de caminos que se prolongaron durante 53 días y que provocaron pérdidas económicas, desabastecimiento y hechos de violencia en distintas regiones del país.

La orden de captura fue emitida a partir de una denuncia presentada por el Comité Pro Santa Cruz, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno. En ese caso, el exmandatario es investigado por los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra la seguridad de los servicios públicos.

Tras conocerse la decisión judicial, Morales aseguró que la nueva orden de aprehensión no modificará su postura política y denunció que el proceso responde a una persecución impulsada por el Gobierno. “No nos van a intimidar”, afirmó mediante un pronunciamiento difundido en sus redes sociales, en el que también señaló que continuará con su lucha junto a sus seguidores.

Actualmente, el expresidente permanece en el trópico de Cochabamba, donde recibe resguardo de organizaciones cocaleras que anunciaron que impedirán cualquier intento de captura por parte de las fuerzas del orden.