Cumbre de turismo en Potosí evaluará el impacto de los bloqueos en el sector el próximo jueves

El jefe de la Unidad de Cultura de la gobernación potosina, Reynaldo Quiroga, citado por el portal de radio Kollasuyo, manifestó que el evento está previsto para el próximo jueves, 9 de julio, en las instalaciones del edificio IV Centenario de la capital.

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La Gobernación de Potosí impulsa una cumbre departamental de turismo con el fin de evaluar, entre todos los actores de la sociedad, el impacto de los bloqueos de mayo y junio en ese sector, y definir estrategias para revertir la situación.

El jefe de la Unidad de Cultura de la gobernación potosina, Reynaldo Quiroga, citado por el portal de radio Kollasuyo, manifestó que el evento está previsto para el próximo jueves, 9 de julio, en las instalaciones del edificio IV Centenario de la capital.

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Quiroga señaló que al evento se invitarán a los representantes de los 40 municipios potosinos, además, del Jatun Ayllu Yura y las empresas vinculadas al sector turístico.

Enfatizó que en el encuentro se analizará la afectación de los bloqueos de carreteras y del conflicto social que duró más de 50 días, medidas que impidieron la llegada de visitantes nacionales y extranjeros al país y la región.

Asimismo, dijo que se pretende concertar propuestas para reactivar al sector turístico, sobre todo, tomando en cuenta el potencial que tiene el departamento.

Potosí alberga al Salar de Uyuni, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país.

El Gobierno nacional ya presentó un plan de emergencia dirigido a los sectores de turismo, cultura, folklore y gastronomía, en general, que han sido afectados por los bloqueos registrados en el país.

El plan se estructura en tres etapas: una fase inmediata para registrar daños y coordinar acciones con los sectores afectados; una etapa extraordinaria orientada a proteger el empleo y reactivar la economía; y una tercera fase de fortalecimiento para mejorar la capacidad de respuesta ante futuras crisis.