«Cupo» político y desplazamiento local: Nombramiento de Matkovic en ENDE enfrenta rechazo de Unidad y Libre que exigen un gerente cochabambino

El senador Rivera insistió que la designación responde a criterios partidarios y no a méritos profesionales.

eju.tv / Video: Radio Fides

El nombramiento de Zvonko Matković como nuevo gerente de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en Valle Hermoso, Cochabamba, desató hoy (06)una ola de críticas de dos bancadas parlamentarias, que señalan un trasfondo político en la designación y exigen que el cargo sea ocupado por un profesional cochabambino. El senador de Alianza Unidad, Apolinar Rivera, denunció que se paga un “cupo” a la Alianza Creemos de Luis Fernando Camacho, mientras que la diputada de Alianza Libre, Adriana Jiménez, calificó la decisión como una falta de respeto a los profesionales de la región.

“Yo creo que es una decisión a partir de ciertos acuerdos que ha podido tener Zvonko Matković con el presidente (Rodrigo Paz). Entonces ellos tienen que ver cómo acomodan sus cosas en Santa Cruz, no en Cochabamba”, enfatizó el senador Rivera, al cuestionar el origen político del nuevo gerente.

El senador agregó que Matković salió de las filas del partido Creemos, por lo que vendría a ser uno de los protegidos del exgobernador Camacho. “No estamos de acuerdo con que se designen políticamente estos cargos y que se esté designando a personas que hacen actividad política, que han sido políticos que podrían ser acomodados en Santa Cruz, porque ellos han desarrollado su actividad política en Santa Cruz”, explicó Rivera, al insistir en que la designación responde a criterios partidarios y no a méritos profesionales.

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“Nosotros no cuestionamos el origen de la persona, lo que estamos cuestionando es el perfil profesional. En Cochabamba tenemos profesionales de altísimo nivel, que no están siendo tomados en cuenta”, complementó Rivera.

Por su parte, la diputada Jiménez exigió que la designación sea exclusivamente para profesionales cochabambinos. “Critico duramente que el Gobierno del presidente Rodrigo Paz exponga a una persona que no es del departamento a manejar una de las gerencias de las direcciones de ENDE. Creo que esto es una falta de respeto a los profesionales cochabambinos, que por sobre todo conocen las necesidades de su región”, manifestó la legisladora.

Matković, quien es ingeniero electromecánico especializado en gestión de proyectos y generación de energía, fue nombrado para liderar la gerencia de ENDE en Valle Hermoso, pero su perfil técnico no ha sido suficiente para disipar las críticas.