Explosión e incendio en surtidor: No se descarta que haya habido una carga irregular de combustible

Fuente: Unitel

Tras registrarse una explosión seguida de incendio en un surtidor en la avenida Siglo XX de Cochabamba, la Policía y Bomberos iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el siniestro.

La explosión se produjo cuando un vehículo recibía una carga de combustible. Tras el estallido se produjo un incendio que dejó destruido el motorizado.

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Se conoce que un funcionario de la estación de servicio fue trasladado a dependencias policiales, pues no se descarta que el incendio se haya producido en medio de una carga irregular de combustible.

“Se está investigando. La Policía ha tomado los recaudos para determinar qué pasó”, señaló el director departamental de Bomberos en Cochabamba, Carlos Barbeyto.

La explosión e incendio en este surtidor generó preocupación en vecinos y en la ciudad de Cochabamba, pues todo ocurrió a metros de una de las bombas con las que se suministra combustible a los motorizados.