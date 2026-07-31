Incendio consume fábrica de confección de zapatos en El Alto

El incendio ocasionó daños en todo el tercer piso del inmueble, así como en la totalidad del material de la fábrica de zapatos. En el hecho no se registraron personas heridas.

Momento del incendio en la vivienda de El Alto. Foto: ABI

Fuente: ABI

Un incendio consumió la noche de este viernes una fábrica de confección de zapatos instalada en el tercer piso de una vivienda ubicada en la avenida Julio César Valdez, de la ciudad de El Alto.

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El oficial de Bomberos, Javier Nogales, informó que la presencia de material combustible, como clefa y gas, dificultó las labores para controlar el fuego y generó un posible riesgo estructural en el inmueble.

“Al interior hemos encontrado ambientes y recipientes de clefa. Hemos encontrado garrafas que, por la mala manipulación o mala conexión, han sido el detonante que originó el incendio”, afirmó.

El incendio ocasionó daños en todo el tercer piso del inmueble, así como en la totalidad del material de la fábrica de zapatos. En el hecho no se registraron personas heridas, añadió el uniformado.