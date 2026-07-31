La Ley del Presupuesto entra en vigencia y fija 30 días para definir el futuro de las empresas públicas

El renovado presupuesto crea de más de 6.800 nuevos ítems, de los cuales 3.000 están destinados a cubrir el déficit en educación y 2.355 al sector salud.

eju.tv

La Ley de Modificaciones al Presupuesto General del Estado (PGE) 2026 fue promulgada por el presidente Rodrigo Paz y ya se encuentra publicada en la Gaceta Oficial, lo que marca su plena entrada en vigor. La norma reemplaza al presupuesto heredado de la gestión de Luis Arce.

La norma instruye a la Oficina Técnica para el Fortalecimiento de la Empresa Pública (OFEP) a realizar el diagnóstico técnico de las empresas públicas del nivel central del Estado, recomendando su continuidad, reorganización, disolución y/o liquidación en un plazo máximo de 30 días calendario.

El plazo rige a partir de la publicación de la ley, es decir, desde este 30 de julio. El informe técnico sobre el estado de las firmas estatales será remitido al Consejo Superior Estratégico de la Empresa Pública (COSEEP).

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De acuerdo con un informe oficial, 15 empresas públicas se encuentran en quiebra técnica y acumulan a la fecha pérdidas por un total de Bs 3.637 millones. Entre las unidades deficitarias figuran la Empresa Estatal de Producción y Comercialización del Oro (Epcoro) y la Empresa Boliviana de Producción Agropecuaria (B-Agro).

Al menos 67 empresas estatales fueron creadas durante las gestiones del Movimiento Al Socialismo (MAS), las cuales —de acuerdo con la ley— serán sometidas a una evaluación integral para determinar su viabilidad.

El Gobierno, en el marco del nuevo presupuesto reajustado, prevé un crecimiento económico inferior al 1%, una inflación estimada del 14% y un déficit fiscal del 9% del Producto Interno Bruto (PIB). Asimismo, contempla una reducción de Bs 4.800 millones en la inversión pública y un recorte de Bs 4.100 millones en el gasto corriente.

Por otra parte, la ley contempla la creación de más de 6.800 nuevos ítems, de los cuales 3.000 están destinados a cubrir el déficit en educación y 2.355 al sector salud. En tanto, para las Fuerzas Armadas y la Policía Boliviana se habilitarán 1.512 nuevos ítems con el fin de fortalecer las labores de seguridad del Estado.