Viceministro descarta nuevos impuestos y garantiza continuidad de bonos

Explicó que el objetivo será mejorar la recaudación mediante ajustes administrativos y la incorporación de un mayor número de contribuyentes, en lugar de elevar tributos.

Christian Morales anunció que seguirá la protección social. Foto: Ministerio de Economía

Fuente: Correo del Sur

El viceministro del Tesoro y Crédito Público, Christian Morales, afirmó que el programa económico acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) no contempla la creación de nuevos impuestos ni el incremento de los existentes y aseguró que los bonos sociales vigentes se mantendrán como parte de la red de protección social prevista por el Gobierno.

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La autoridad sostuvo que el fortalecimiento de las finanzas públicas se apoyará en una mayor eficiencia de la administración tributaria y en la ampliación de la base de contribuyentes, descartando que el acuerdo con el organismo internacional implique nuevas cargas impositivas para la población.

«Este programa no conlleva un incremento de los impuestos que tenemos actualmente o la generación de algún nuevo como pasó en gestiones de gobiernos anteriores, que todos sabemos en que han a terminado. Así que por ese lado vamos por un mecanismo más de eficiencia más que otra cosa. Nada de crear ni subir impuestos», afirmó Morales en La Mañana en Directo de Erbol.

El viceministro explicó que el objetivo será mejorar la recaudación mediante ajustes administrativos y la incorporación de un mayor número de contribuyentes, en lugar de elevar tributos.

En materia de protección social, Morales aseguró que el programa económico garantiza la continuidad de los bonos sociales actualmente vigentes, aunque adelantó que se trabajará en una depuración de los beneficiarios para focalizar mejor los recursos públicos.

«Los bonos actuales van a estar vigentes, pero bajo esta estructura de hacer una red de protección social que permita llegar a las personas que realmente lo necesitan», señaló.

Según explicó, el Gobierno impulsará una ley de protección social y desarrollará una base de datos para identificar con mayor precisión a la población vulnerable, con el fin de evitar irregularidades y excluir a quienes ya no requieran esos beneficios.

El viceministro indicó que esta estrategia permitirá reducir el gasto público sin afectar a los sectores más vulnerables.

Respecto a un eventual incremento de los combustibles, Morales recordó que el decreto supremo vigente mantiene congelados los precios hasta enero de 2027. Agregó que antes de esa fecha se realizará una evaluación para definir los siguientes pasos sobre la política de subvenciones.

Asimismo, sostuvo que cualquier ajuste futuro estará acompañado de medidas de protección para los sectores de menores ingresos, en línea con el programa económico respaldado por el organismo internacional.