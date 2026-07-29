Santa Cruz: alcalde Saavedra revela que Jhonny pagó Bs 322 de impuestos por un inmueble con deuda de Bs 8.000

Manuel Saavedra señala que un inmueble a nombre de Jhonny Fernández se encontraba físicamente en la zona 6 de la capital cruceña; sin embargo, de manera irregular “voló” en el sistema de Recaudaciones otra zona para pagar menos impuestos.

Manuel Saavedra (izquierda) y Jhonny Fernández

Fuente: Unitel

La rebaja irregular de impuestos en Santa Cruz de la Sierra suma un nuevo episodio. El alcalde Manuel Saavedra señaló que Jhonny Fernández tenía un inmueble por el que tenía que pagar cerca de Bs 8.000 en impuestos; sin embargo, pagó poco más de Bs 300 por una rebaja irregular.

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“Johnny Fernández tenía que pagar alrededor de 8.000 bolivianos por los impuestos de un inmueble que estaba a su nombre. ¿Saben cuánto pagó? 322 pesos”, señaló Saavedra, en un video que compartió en las redes.

Saavedra calificó al inmueble de Fernández como una “casa voladora” pues físicamente se encontraba en la zona 6 de la ciudad; sin embargo, “voló” cuatro veces para llegar a la zona 8, para pagar menos impuestos de lo que le correspondía.

“Apenas terminó el trámite, la devolvieron a la zona 6 de donde nunca debió salir”, señaló Saavedra.

El alcalde agregó que no solo se trató de mover la casa, sino que también se le bajó la categoría al inmueble, pasando de estar registrada como construcción buena a una “muy económica”.

“En los papeles, una casa de lujo se convirtió en una casa sencilla. Una propiedad con techo de teja colonial pasó a tener techo de calamina, de una calle pavimentada a una calle de tierra y detener servicios básicos a no tenerlos. ¿Para qué? Para pagar menos impuestos”, señala Saavedra.