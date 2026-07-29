Tras acuerdo con el FMI, representante del Banco Mundial espera profundizar su alianza con Bolivia

La vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial ponderó el acuerdo a nivel técnico alcanzado entre Bolivia y el FMI, apuntando a apoyar los esfuerzos que atraigan inversión al país.

La vicepresidenta del Banco Mundial para América Latina y el Caribe, Susana Cordeiro Guerra, el presidente Rodrigo Paz y el ministro Gabriel Espinoza durante una reunión el 11 de noviembre de 2025. Foto: Archivo La Razón

Fuente: Unitel

Desde el Banco Mundial expresaron su disposición a profundizar su alianza con Bolivia luego de que el país alcanzara un acuerdo a nivel técnico con el Fondo Monetario Internacional (FMI), un paso que, según el organismo, apunta a fortalecer la estabilidad macroeconómica y reactivar el crecimiento.

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“Este es un paso clave hacia la estabilidad macro y la reactivación del crecimiento. Desde el Banco Mundial estamos listos para profundizar nuestra alianza con Bolivia y apoyar los esfuerzos que atraigan inversión, impulsen el desarrollo y generen más empleos de calidad”, sostuvo la vicepresidenta para América Latina y el Caribe del Banco Mundial, Susana Cordeiro.

Las declaraciones se producen después de que el Gobierno informara que alcanzó un acuerdo técnico con el FMI para respaldar su plan económico con un financiamiento de $us 1.900 millones.

Según la administración de Rodrigo Paz, ese entendimiento también permitiría abrir la posibilidad de acceder a recursos adicionales de otros organismos multilaterales, abriendo la posibilidad de alcanzar los $us 5.000 millones.

Ante este escenario, el presidente Rodrigo Paz sostuvo que el país recuperó la confianza de la comunidad internacional “para reactivar la economía y darle certezas al bolsillo de los bolivianos”.

“Estamos ordenando la casa, diciéndole la verdad a la gente, sincerando la economía. Producto del trabajo que se hizo logramos recuperar la confianza internacional y con ello las posibilidades de financiamiento para obras, proyectos y dinamizar la economía”, dijo el mandatario.

Según los antecedentes, la vicepresidenta del Banco Mundial expresó el respaldo del organismo al país, siendo un ejemplo la aprobación de una operación de $us 200 millones en el primer trimestre de este año.