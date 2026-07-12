Uruguay eligió al reemplazante interino de Marcelo Bielsa: también estará a cargo del seleccionado Sub 20

La Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) tomó una decisión de fondo a dos semanas de la eliminación de Uruguay en la fase de grupos del Mundial: removió a Marcelo Bielsa y eligió a Diego Forlán, de 47 años, como su reemplazante, con un doble mandato que lo pondrá al frente de la selección mayor de forma interina y de la Sub 20 de manera estable.
“A Forlán lo elige el Comité Ejecutivo. Hace bastante tiempo que nosotros venimos hablando con él. No es de ahora. En el 2022 nos juntamos allá en la chacra del Maldonado con Jorge Casales. Estuvimos con él un rato largo hablando de fútbol, de qué iba a hacer y qué es lo que pretendía hacia adelante. Tenemos muchas charlas de fútbol con él, porque él está desarrollando un proyecto muy interesante”, afirmó Alonso.
El dirigente subrayó además que la incorporación del exdelantero a la Sub 20 responde a su “experiencia en Primera División como técnico”, y que se trata de una “linda oportunidad” para alguien que, según sus palabras, “estaba entusiasmado” desde hace tiempo.
El proyecto diseñado alrededor de Forlán incluye una estructura de apoyo ya instalada en el Complejo Celeste. Los preparadores físicos Diego Estavillo y Santiago Ferro integrarán el cuerpo técnico, mientras que los nombres de dos ayudantes de campo se definirán en conjunto con el propio Forlán durante la reunión prevista para la próxima semana, una vez que regrese del exterior. Esos colaboradores deberán contar con experiencia en el trabajo con selecciones juveniles, precisó El País.
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Para la conducción definitiva de la selección mayor, la AUF mantiene un seguimiento activo de cuatro nombres. Guillermo Almada, actual técnico del América de México tras conquistar la Liga MX y la Concacaf Champions Cup con Pachuca. Paulo Pezzolano, al frente del Internacional de Porto Alegre, con pasos previos por Cruzeiro, Valladolid y Watford. Alexander Medina, el Cacique, que asumió este año en Estudiantes de La Plata con un palmarés que incluye experiencia en Nacional, Vélez y Granada de España. Y el propio Broli, cuya figura permanece en el radar de la entidad, según detalló El País.