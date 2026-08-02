«Fue calcinado»: investigan red de brasileños y bolivianos por la muerte del subteniente Salazar

El cuerpo del subteniente Yerson Salazar llegó a Santa Cruz. Hay un detenido por el caso. En San Matías, continúan los operativos para capturar a los responsables del crimen.

eju.tv /Fuente: El Deber

El subcomandante general de la Policía Boliviana, Juan Peña Rojas, confirmó este domingo que el cuerpo del subteniente Yerson Salazar Aliendres, asesinado durante una emboscada armada en San Matías, fue encontrado calcinado. Atribuyó este hecho a la organización criminal responsable del ataque.

«El componente policial, juntamente con los Diablos Rojos, se trasladó en un helicóptero hasta San Matías (…) para que puedan ser trasladado al cadáver de nuestro subteniente Yerson Salazar Aliendres, quien falleció en manos de una organización criminal, el mismo que fue también quemado y calcinado«, declaró la autoridad.

La red criminal estaría compuesta por ciudadanos brasileños y bolivianos

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Sobre la organización criminal que acabó con la vida del subteniente Salazar, el subcomandante informó que se maneja la información de un grupo de extranjeros de nacionalidad brasileña y también compuesta de ciudadanos bolivianos. Asimismo, sostuvo que un grupo de efectivos policiales se encuentran en San Matías realizan operativos para capturar a ‘El Grillo’, el presunto cabecillda de esta red.

«Tenemos conocimiento que son brasileros, pero también que existirían personas bolivianas que vinculadas a este delito (…) El personal que se ha desplazado allá (San Matías), altamente preparado y capacitado, está realizando las operaciones policiales con personal de inteligencia para dar con el paradero de él (‘El Grillo’) y otras personas que son con gran probabilidad los autores de este hecho», informó.

«Nuestro héroe»: La Policía realizará un homenaje a su camarada

El jefe policial explicó que, este domingo 2 de agosto, los restos del oficial fueron trasladados en la noche desde San Matías hasta Santa Cruz de la Sierra en un helicóptero de la Fuerza Aérea Boliviana, con apoyo del grupo especial Los Diablos Rojos.

A su llegada fueron llevados a la morgue, donde se le practica la autopsia médico-legal para establecer la causa y la data de la muerte.

Una vez concluidos esos procedimientos y tras el reconocimiento por parte de sus familiares, el cuerpo será entregado para el velorio. Posteriormente, será trasladado al Comando Departamental de la Policía de Santa Cruz, donde recibirá un homenaje institucional.

«Posteriormente, mañana (lunes 3 de agosto) lo trasladaremos aquí al Comando Departamental para también velarlo junto con sus camaradas. Luego se hará una misa, su ascenso póstumo, los reconocimientos que merece nuestro héroe, nuestro camarada, nuestro subteniente, quien ha ofrendado su vida para cumplir su misión constitucional de defender a la sociedad de la delincuencia de estas organizaciones criminales», señaló Peña.

El oficial explicó que, tras los actos protocolares, un contingente policial acompañará el féretro hasta el cementerio, donde se le rendirán los honores correspondientes.

Investigación continúa; ya hay un detenido

Peña aseguró que la investigación continúa y este domingo, junto con el traslado del cuerpo, llegó a Santa Cruz un hombre con detención preventiva, quien fue enviado al penal de Palmasola por su presunta vinculación con el caso.

«Con el cadáver fue trasladado también una persona apehendida. Dentro de este caso, el mismo que fue trasladado, porque él ya recibió o se llevó a cabo la audiencia de medidas cautelares de San Matías. Se determinó la detención preventiva en Palmasola. Él llegó en este helicóptero y fue trasladado por personal policial DELTA hasta Palmasola, donde deberá cumplir su detención preventiva de acuerdo a la situación jurídica vinculada a este hecho», informó el subcomandante general.

Sobre el detenido, indicó que el aprehendido portaba una funda de arma de fuego. «Él tenía una funda, donde generalmente las personas utilizan eso para portar armas de fuego. Fue encontrado con algunos otros elementos de convicción. Por este motivo, el juez determinó su detención preventiva. Seguro vamos a tener otros elementos más de convicción que nos van a permitir establecer la verdad histórica de estos hechos y su vinculación directa o indirecta con relación a estos hechos», añadió.

Efectivos realizan operativo en San Matías

Segpun su reporte, al menos 150 efectivos de unidades especializadas fueron desplazados a San Matías, Ascención de la Frontera y Las Petas para ejecutar operativos de alto impacto y capturar a los autores materiales e intelectuales del crimen.

«Lo que queremos es, ahora hemos recuperado el cadáver, queremos dar con los autores del hecho, con autores materiales e intelectuales de este hecho delictivo», afirmó.

La Policía aseguró que continúan las operaciones para localizar a Adán Licer Olivera Barbery, alias «El Grillo», señalado como uno de los principales sospechosos de la emboscada en la que perdió la vida el subteniente Salazar.