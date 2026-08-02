Real Potosí empata 0-0 contra Gualberto Villarroel San José

Real Potosí perdió la gran chance de sumar tres puntos en un encuentro parejo con San José

eju.tv /Fuente:El Potosí

Real Potosí perdió la gran chance de sumar tres puntos en un encuentro parejo con San José este domingo en el estadio Víctor Agustín Ugarte por la decimosegunda jornada del Torneo Liga de la División Profesional.

El conjunto orureño igualó a domicilio en un cotejo en el que se dedicó solo a defenderse y gracias a ello llegó a los 11 puntos y se ubica penúltimo en la tabla de posiciones.

Real Potosí, por su parte, perdió la gran chance de alcanzar las 19 unidades, pero llegó a las 17 para ser quinto en la clasificación.

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Casi todo el primer tiempo, ninguno de los dos equipos generó peligro en el arco rival, claro ejemplo de ello es que el primer remate se produjo a los 41 minutos y fue obra del local.

Cerca del final (92’), los orureños casi casi anotan sin embargo fue interceptado por el equipo lila, concluyendo el encuentro sin puntos.