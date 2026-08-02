El veterinario asesinado en San Ignacio habría recibido 12 impactos de bala, según la Policía

La Policía de Santa Cruz dio un informe preliminar sobre este crimen ocurrido en San Matías. Dos sujetos, presuntamente de nacionalidad brasileña, llegaron en motocicleta y dispararon contra el veterinario.

eju.tv /Fuente: El Deber

Los resultados preliminares del examen médico establecen que el veterinario asesinado en San Ignacio de Velasco recibió 12 impactos de bala, informó la Policía. El comandante departamental de Santa Cruz, coronel David Gómez, indicó que, la tarde de este domingo, la víctima fue atacada por dos hombres armados que llegaron en motocicleta, abrieron fuego en repetidas ocasiones y luego huyeron del lugar.

«El examen externo por parte de los médicos de este centro médico ha llegado a establecer que (el veterinario asesinado) tendría 12 impactos de proyectil de arma de fuego. La situación va a ser confirmada o descartada en la autopsia médico legal», indicó la autoridad

La víctima fue identificada por medios locales como Luis Denar Parada Saavedra, un veterinario reconocido en San Ignacio de Velasco por su trabajo en la atención de animales. Además, administraba una pollería como una fuente adicional de ingresos.

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La institución no descarta que el crimen esté relacionado con la disputa entre dos organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico que operan en el municipio, una zona fronteriza con Brasil. «Los dos sujetos aparentemente eran de nacionalidad brasileña», indicó.

Sujetos atacaron al veterinario mientras este limpiaba su pollería

Según el reporte policial, el hecho ocurrió aproximadamente a las 17:00. De acuerdo con las primeras investigaciones, dos sujetos, aparentemente de nacionalidad brasileña, llegaron en una motocicleta hasta una tienda de venta de pollos. El negocio colinda con una cocina, donde se encontraba la víctima.

«Descienden de la motocicleta, se acercan a la tienda, observan al sujeto que se encontraba en el interior y, de manera inmediata, realizan disparos de arma de fuego contra la humanidad de esta persona. Posteriormente se retiran del lugar», explicó Gómez.