Atacan con drones una alcaldía en el centro de Colombia

La alcaldía del municipio de Rioblanco, en el centro de Colombia, fue atacada con drones y disparos.

En la imagen de archivo se observa la escena de un crimen en Colombia. Foto: Juan J. Eraso/LongVisual/ZUMA/picture alliance

Fuente: DW

La alcaldía del municipio de Rioblanco, en el departamento del Tolima, centro de Colombia, fue atacada este domingo (09.08.2026) con drones y disparos, sin dejar víctimas por no ser un día laborable, informó la gobernadora regional, Adriana Magali Matiz.

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«En este momento lo urgente es proteger la vida. Por eso hacemos un llamado a las autoridades para que se adopten medidas inmediatas de seguridad, se refuerce la presencia de la Fuerza Pública y se evalúe un toque de queda mientras se controla la situación», afirmó Matiz en su cuenta de X.

La gobernadora detalló que el ataque causó una «profunda preocupación» en la población y apuntó a grupos armados ilegales como responsables ya que en esa zona operan las disidencias de las FARC.

«Los criminales pretenden sembrar miedo y alterar la tranquilidad de los habitantes, pero no vamos a permitir que sus acciones sometan a la ciudadanía», dijo Matiz.

En un video publicado por la gobernadora se ve el humo que sale de una de las fachadas de la alcaldía, mientras que en otros se escuchan algunos disparos al aire.

«Rioblanco necesita en este momento toda la capacidad institucional para recuperar la tranquilidad y garantizar la seguridad de sus habitantes», sostuvo la gobernadora.

Escalada de violencia

Colombia vive una escalada de violencia y ataques con explosivos que comenzaron la víspera en varias partes del país, y dejaron un policía muerto, un día después de la investidura del presidente Abelardo de la Espriella como nuevo presidente.

La Defensoría del Pueblo pidió este domingo prevenir estos atentados y puntualizó que entre el viernes y el sábado hubo «ataques, hostigamientos y hechos relacionados con artefactos explosivos» en los departamentos de Cauca, Nariño, Cesar, Antioquia, Tolima, Huila, Arauca, Caldas, Bolívar, Meta y Guaviare.

El hecho más grave tuvo lugar en San Roque, en el departamento de Cesar (noreste), donde fue atacado el puesto policial de esa localidad con explosivos lanzados desde drones, lo que causó la muerte al subintendente Argemiro Rodelo Canchila, de 43 años de edad, 18 de ellos en la Policía.