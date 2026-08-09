La leyenda de la NBA, Don Nelson, muere a los 86 años

Cinco veces campeón como jugador, también fue el segundo con más juegos ganados como entrenador de la mayor liga de baloncesto de Estados Unidos.

Como entrenador, Don Nelson terminó con un récord de 1.335 victorias y 1.063 derrotas en sus etapas con Golden State, Milwaukee, Nueva York y Dallas entre 1976 y 2010. (Archivo 19.11.2002) Foto: Markus Ulmer/Pressefoto ULMER/picture alliance

Fuente: DW

Don Nelson, segundo entrenador con más victorias en la historia de la NBA y cinco veces campeón como jugador con los Boston Celtics, murió este domingo (09.08.2026) a los 86 años, informó su familia en Estados Unidos.

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La familia de Nelson dio la noticia en un comunicado que no indicó dónde falleció ni proporcionó una causa.

Nelson formó parte de cinco equipos campeones de la NBA con Boston entre 1966 y 1976, y los Celtics retiraron su camiseta con el número 19.

Como entrenador, Nelson terminó con un récord de 1.335 victorias y 1.063 derrotas en sus etapas con Golden State, Milwaukee, Nueva York y Dallas entre 1976 y 2010. La marca había sido un récord de la NBA hasta que Gregg Popovich la superó en 2022.

«Don Nelson revolucionó el básquet de la NBA gracias a su valentía, ingenio y profunda convicción», afirmó el comisionado de la NBA, Adam Silver, en un comunicado.

Casi cinco décadas en la NBA

«Pasó casi 50 años en la NBA: ganó cinco campeonatos como jugador de los Boston Celtics antes de construir una de las carreras como entrenador más exitosas y pioneras en la historia de la liga», agregó Silver. «A todo lo que hizo le imprimió una personalidad inconfundible, y su impacto en nuestro deporte se seguirá sintiendo durante generaciones».

Nelson, quien fue incluido en el Salón de la Fama del Básquetbol en 2012, nunca llegó a las Finales de la NBA como entrenador, pero será recordado como una figura histórica entre los técnicos.

«Nellie fue uno de los entrenadores más innovadores e influyentes en la historia de la NBA y una figura icónica en la historia de los Warriors», declaró Golden State en un comunicado.

Steve Kerr, actual entrenador de los Warriors, también recordó a Nelson como un visionario cuya influencia perdura en la era moderna de la liga.

«Don Nelson desafió constantemente el pensamiento convencional, experimentó con diferentes alineaciones y estilos de juego, y vio posibilidades en el deporte que otros a menudo no veían», estimó Kerr.