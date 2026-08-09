«Dolphin» se debilita tras dejar 215.000 evacuados en China

Dolphin llega a China en un verano marcado por tifones, lluvias torrenciales y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas.

En la imagen una persona camina y se cubre con un paraguas en medio de una fuerte tormenta en China. Foto: NTV-NNN/AP Photo/picture alliance

Fuente: DW

El tifón Dolphin se debilitaba este lunes (10.08.2026) tras tocar tierra dos veces en la provincia oriental china de Zhejiang, mientras la ciudad de Shanghái mantenía restricciones de transporte y había trasladado preventivamente a 215.600 personas de zonas de riesgo por viento y lluvia.

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Dolphin, el decimotercer tifón de la temporada según la nomenclatura china, tocó tierra hacia las 17:30 hora local del domingo (09:30 GMT) en la ciudad de Yuhuan, en Zhejiang, con vientos máximos de 42 metros por segundo, informó este lunes el Centro Meteorológico Nacional.

El sistema volvió a tocar tierra poco más de una hora después en la ciudad de Yueqing, también en Zhejiang, ya con vientos de 38 metros por segundo, antes de avanzar hacia el interior y perder fuerza de forma gradual.

A las 05:00 hora local de este lunes (21:0 GMT del domingo), el centro de Dolphin se encontraba en el condado de Qingyuan, en Zhejiang, con vientos de 23 metros por segundo, ya como tormenta tropical, y se esperaba que siguiese avanzando hacia el noroeste a entre 20 y 25 kilómetros por hora mientras continuaba debilitándose.

El Centro Meteorológico Nacional rebajó su alerta por tifón, pero mantuvo una alerta naranja, la segunda más grave, por lluvias, con previsión de precipitaciones fuertes o torrenciales en el centro y el este del país.

En algunas zonas del este de Zhejiang y de las áreas montañosas del sur de la provincia oriental de Anhui podrían registrarse lluvias extremadamente torrenciales, con acumulados de entre 250 y 320 milímetros, según el organismo.

Activan alertas naranjas

En Shanghái, donde durante la noche se registraron lluvias generalizadas y varios distritos activaron alertas naranjas, cuatro líneas de metro quedaron suspendidas, mientras varios tramos de la red funcionaban con limitaciones de velocidad.

La ciudad suspendió además todo el transporte acuático de pasajeros, incluidos ferris urbanos y servicios turísticos, y recomendó a los ciudadanos evitar salidas innecesarias y ajustar sus desplazamientos durante la hora punta.

Según las autoridades locales, hasta la tarde del domingo Shanghái había reubicado a 215.600 personas.

Antes de llegar a Zhejiang, Dolphin había cruzado el viernes las islas Ryukyu, en el sur de Japón, donde dejó al menos tres heridos leves, cortes de electricidad en miles de hogares y cientos de vuelos cancelados, y llevó a las autoridades chinas a activar la alerta roja el domingo ante su entrada en la costa oriental del país.

Dolphin llega en un verano marcado en China por tifones, lluvias torrenciales, riadas y deslizamientos, con decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias.