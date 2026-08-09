Seis muertos en Colombia en combates contra grupos ilegales

Los primeros operativos de la administración de De la Espriella se realizaron en varias regiones del país sudamericano.

En la imagen se observa a dos militares colombianos cerca de una frontera. Foto: Archivo-Raul Arboleda/AFP

Fuente: DW

Seis integrantes de grupos ilegales murieron este domingo (09.08.2026) en los primeros combates militares del nuevo Gobierno de Colombia, anunció el presidente Abelardo de la Espriella.

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Las primeras maniobras militares son «un mensaje claro y contundente para todos los bandidos», dijo el mandatario el domingo en una declaración. «No hay lugar en el que se puedan esconder».

De la Espriella asumió el poder el viernes con la promesa de combatir con mano de hierro a los grupos criminales que lucran del narcotráfico en medio de la peor crisis de violencia en el país en la última década.

Las ofensivas se dieron en dos puntos de Colombia. En una zona rural amazónica del departamento del Meta, el ejército mató a cuatro rebeldes de una estructura disidente de las FARC liderada por Iván Mordisco, el guerrillero más buscado de Colombia que se apartó del histórico acuerdo de paz de 2016.

«Se logró la muerte en desarrollo de operaciones militares de alias Ruso o Alemán», principal cabecilla en esa zona, dijo De la Espriella rodeado de militares y policías en una declaración en video la noche del domingo.

Las Fuerzas Militares también abatieron en una zona remota del departamento de Antioquia (noroeste) a dos integrantes del Clan del Golfo, el principal cartel narcotraficante del país, anunció el presidente.

Civiles en medio de los combates

A las operaciones se sumaron el fin de semana varias asonadas guerrilleras en distintos puntos del país.

En una región cocalera del departamento del Cauca (suroeste), se registraron enfrentamientos entre el ejército y rebeldes de Mordisco, sin que se informaran víctimas.

Civiles quedaron en medio de los combates y grabaron videos en los que se escuchan intensas ráfagas de disparos.

Las filas de Mordisco también atacaron con armas de fuego y drones cargados de explosivos el edificio de la alcaldía de Rioblanco, un municipio rural plagado de minería ilegal de oro en el departamento del Tolima (oeste), aseguró el ejército, que respondió con disparos. No hubo víctimas ni heridos.

Entre el viernes y el sábado, en 11 departamentos del país se registraron hostigamientos armados de grupos irregulares, dijo la Defensoría del Pueblo en un comunicado.

De la Espriella, que reemplazó en el poder a Gustavo Petro, ha prometido interrumpir las negociaciones de paz de su antecesor con los grupos armados e intensificar los bombardeos y operaciones militares con apoyo de Israel y Estados Unidos.