Cívicos a nivel nacional se reunirán este miércoles en Cochabamba para tratar el 50-50 y el decreto del diésel

Fuente: Unitel

El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Jhonny Quintanilla, informó que el este miércoles 2 de septiembre los comités cívicos a nivel nacional se reunirán para tratar el Decreto Supremo 5676, que elimina la subvención del diésel a los grandes consumidores (gracos), y sobre la redistribución de recursos 50-50.

“A horas 09:00 hemos convocado a una reunión nacional, participarán los nueve departamentos, y sus presidentes, en esta reunión se hablará el Decreto Supremo 5676, la subida del diésel a Bs 18”, indicó el cívico.

Agregó que “también se tratará el tema de la distribución de recursos, el 50-50”.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los cívicos mantienen el estado de emergencia debido a la escasez de combustible en todo el país y sobre del DS 5676, que consideran que afecta a la población.

En este encuentro, los cívicos definirán medidas a tomar para hacerse escuchar por parte del Gobierno nacional.